Linea Blu, Livio Beshir su Donatella Bianchi svela: “Ha permesso di…”

Linea Blu è tornato in onda il sabato pomeriggio su Rai Uno

La nuova edizione di Linea Blu sottotitolato Porti d’Italia è iniziata ufficialmente sabato scorso. E alla conduzione ci sono Donatella Bianchi e Livio Beshir. La prima puntata è stata dedicata alle meraviglia di Gaeta, nel Lazio. Prima di dare il via alla trasmissione la presentatrice, che da molti anni presenta la trasmissioni in tutte le sue varie declinazioni, ha voluto fare una premessa:

“Siamo tornati, è tornato l’appuntamento di Rai Uno con il mare che fa cultura, che fa economia e che racconta storie…Linea Blu ritorno e starà con voi per ben 16 settimane…Attraverseremo insieme l’estate…”

Il debutto di Livio Beshir alla conduzione della trasmissione

Finita questa lunga premessa Donatella Bianchi su Rai Uno ha poi ovviamente dato il benvenuto al suo compagno d’avventura a Linea Blu – Porti d’Italia: “Prima di ogni altra cosa devo dare il benvenuto a Livio Beshir…” E quest’ultimo ha subito colto l’occasione per spiegare come sarà la trasmissione:

“Linea Blu – Porti d’Italia…I nostri porti oltre alle banchine e ai flussi commerciali sono dei veri spazi vivi di frontiera…Delle comunità umane, dove inevitabilmente quelle che sono le tradizioni marinare si sposano e si incrociano con le sfide della modernità…”

Beshir ha quindi avvisato che racconteranno ‘il ‘cuore pulsante’ dei porti di tutta Italia in queste 16 puntate. Ma come sono andati gli ascolti di questa prima puntata? Il programma è partito con una media di 1 milione e 479 mila spettatori a casa con uno share pari al 13.40%. Risultati in linea con quelli raggiunti da Elisa Isoardi con il suo Bar Centrale.

CLICCA QUA per recuperare su Rai Play la prima puntata di Linea Blu – Porti d’Italia

Donatella Bianchi ringraziata pubblicamente dal suo collega

Si segnala che Livio Beshir e Donatella Bianchi hanno deciso di presentare Linea Blu – Porti d’Italia sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni. E in questa circostanza si fa presente che proprio Beshir ha voluto cogliere la palla al balzo per ringraziare pubblicamente la sua collega per la bellissima accoglienza che gli ha dato:

“Devo dire grazie a Donatella per avermi permesso sin dal primo momento di entrare in questo programma, che ha un’identità ben precisa…”

E poi su questa nuova sfida in Tv non ha nascosto tutto il suo entusiasmo: “Per me è una nuova avventura intensa e gratificante…” Dal canto suo la Bianchi ha invece ricordato di essere alla guida della trasmissione dal 1994: “Da allora non ho mai smesso…Da due anni poi il programma si focalizza sui porti italiani, che nascondono storie sorprendenti…”