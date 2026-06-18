Samantha De Grenet choc: “Genitori anziani? Mettono al mondo degli orfani”

La volta buona: l’ospite senza le sue perplessità sui genitori anziani

Nel corso della puntata di oggi del programma del primo pomeriggio dell’ammiraglia Rai si segnala che Caterina Balivo ha accolto nel suo studio una coppia di innamorati in cui lei ha 49 anni, mentre il compagno 26. E su questa differenza di età così ampia Samantha De Grenet non ha nascosto di avere le sue perplessità. Nel momento in cui poi la conduttrice di Rai Uno le ha fatto presente che i due stanno progettando di diventare genitori la De Grenet ha espresso ancora di più il suo disappunto, asserendo che ad una certa età non ci si dovrebbe accanire contro la natura (anche se ha specificato di aver fatto un discorso in generale e non riferito alla coppia in questione):

“I figli non si mettono al mondo per egoismo, non ci si può accanire contro la natura…Ci sono state situazioni di donne molto adulte che fanno la qualsiasi per rimanere incinta…”

Samantha De Grenet certa che i genitori anziani metterebbero al mondo figli orfani

L’ospite a La volta buona è stata però un vero e proprio fiume in piena, asserendo che questi figli con i genitori già così anziani sarebbero praticamente degli orfani:

“Troviamo questi bambini che hanno pochi mesi con dei genitori già così anziani…Mi dispiace dirlo, ma metti al mondo degli orfani…”

E tutto ciò l’ha detto avendo al fianco Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi, che sono diventati a loro volta genitori in là con gli anni. Infatti le loro espressioni sono state tutto un programma nel momento in cui ha detto certe cose la De Grenet. Pure la stessa Caterina Balivo le ha fatto notare la gaffe: “Ma cosa dici? Ci sono delle donne che a 30 anni perdono la vita per dei tumori…Dimentichi che accanto a te hai Carmen e Enzo Paolo che hanno avuto la figlia da adulti…” Dal canto suo l’ospite non ha però fatto dietrofront.

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Mary Segneri non è d’accordo con l’ospite: “Felice di sposare un uomo più grande di me”

Ma la polemica non è finita qua perchè nel corso sempre della puntata de La volta buona è intervenuta pure la Segneri, che tra l’altro oggi si sposa. E quest’ultima, avendo ascoltato ciò che ha detto poco prima Samantha De Grenet sui genitori anziani, non ha nascosto il suo parere contrario:

“Prima ho sentito dire delle cose…Io vivo pensando ora e qui…E infatti mi vado a sposare con un uomo più grande di me di 21 anni, ed è la cosa migliore che ho fatto nella vita…”

Pronta la replica della De Grenet, la quale ha recentemente raccontato l’odissea che ha dovuto passare per annullare il suo primo matrimonio: “Il problema però lo ponevo su chi nella coppia è il più grande…E’ una questione di percorso di vita…Chi è più giovane nella coppia non ha quella esperienza…” Le polemiche però non si sono sopite, anzi.