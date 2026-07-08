Affari Tuoi: Camilla non osa e accetta 90.000€, ma nel pacco ne aveva 300.000

La concorrente ha rifiutato le prime due offerte del dottore

E’ arrivato il turno di Camilla della Liguria tentare la fortuna ad Affari Tuoi. E prima di iniziare la partita ha rivelato di volere al suo fianco il compagno. A questo punto Stefano De Martino l’ha invitata a fare i primi sei lanci. Finito il primo turno il dottore è partito subito all’attacco con un’offerta di 39 mila euro. Tanti soldi, ma Camilla ha risposto negativamente. Tre nuovi lanci per lei. Terminata anche questa seconda manche il dottore ha offerto la medesima cifra. Risposta negativa.

Affari Tuoi, la concorrente ha sfidato il dottore

Altri tre tiri per Camilla della Liguria. Al termine pure di questa girandola di lanci è tornato a farsi vivo il dottore, il quale ha rilanciato con un’offerta di 43 mila euro. Netto no. Stefano De Martino, che nella prossima stagione non avrà Gennarino in studio, ha quindi ricordato alla concorrente della Liguria che deve fare un nuovo tiro. E stavolta ha trovato il pacco contenente 10 euro. Per un tiro cambio di strategia del dottore, che ha proposto di cambiare pacco. Proposta rimandata al mittente senza pensarci troppo. Con il nuovo tiro ha quindi trovato il pacco con 200 euro.

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Camilla della Liguria ha vinto 90 mila euro

In una situazione di palese svantaggio il dottore per due tiri ha offerto alla concorrente della Liguria la bellezza di 50 mila euro. Un altro no. E con i prossimi due lanci ha trovato rispettivamente i pacchi contenenti ‘il pacco nero’ di 100 mila euro e quello di 200 mila euro. Nuova offerta del dottore, che è tornato a proporre di cambiare pacco. Ancora una risposta negativa. E grazie a questo lancio è rimasta con 20 euro da una parte e 100 mila e 300 mila euro dall’altra. La reazione del dottore non si è fatta attendere con un’offerta pari a 90 mila euro. Ha accettato. Una mossa che si è rivelata essere purtroppo errata perchè se fosse andata fino in fondo avrebbe vinto 300 mila euro.