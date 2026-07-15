Incidente per Paolo Belli, è finito in ospedale: morto un uomo di 41 anni

Paolo Belli ha avuto un incidente in bicicletta: è morto un pedone di 41 anni

Purtroppo il protagonista di Ballando con le stelle è finito in queste ore sotto i riflettori per un brutto episodio di cronaca. Come infatti riportato dal portale di news FanPage.it il cantante e inviato della sala delle stelle dello show di Milly Carlucci ha avuto un brutto incidente in bici in cui ha perso la vita un uomo di 41 anni, il cui nome è Alessandro Magnani. A quanto pare l’incidente sarebbe avvenuto lo scorso 13 luglio a mezzogiorno circa tra Correggio e Campagnola. L’uomo si trovata a piedi, mentre l’artista era in bici.

Il protagonista di Ballando con le stelle è finito in ospedale in stato di choc

Le dinamiche dell’incidente sono ancora tutte da chiarire. Pare infatti che dopo lo scontro in bici Alessandro Magnani sia stato trasportato immediatamente all’ospedale Maggiore di Parma in condizioni assai critiche, tanto che poi è morto a 41 anni nel reparto di rianimazione. Per quanto riguarda invece Paolo Belli, come riportato da FanPage.it, sarebbe stato a sua volta trasportato nella struttura ospedaliera in evidente stato di choc. Fortunatamente il protagonista dello show di Milly Carlucci, il quale è finito nel mirino di Selvaggia Lucarelli, sarebbe arrivato in ospedale solo con dei traumi molto lievi, anche se in evidente stato di choc per l’accaduto: “Ha continuato a chiedere informazioni sulle condizioni di salute del pedone: ‘Fatemi sapere come sta quell’uomo…Come posso sapere qualcosa sulle sue condizioni?'”

Partita l’indagine sulle cause del decesso di Alessandro Magnani

FanPage.it ha poi fatto sapere che ovviamente sono già partite le indagini per capire il motivo per cui il pedone è morto dopo l’incidente con Paolo Belli. Le ipotesi prese in considerazione pare siano al momento due. Quali? Potrebbe aver riportato un trauma cranico in seguito all’impatto oppure potrebbe aver avuto un malore per cui non si sia neppure accorto dell’arrivo del protagonista di Ballando con le stelle in sella alla bicicletta che andava avanti per la sua strada ad una velocità del tutto normale.