Lucia Ilardo rompe il silenzio su Renato Biancardi: “Situazione delicata”

Cosa sta succedendo tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi? Sono ancora insieme oppure hanno deciso di prendere delle strade differenti? È lei a rivelarlo in un’intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni: “Su Renato, in questo momento, preferisco non dire troppo. È una situazione delicata e non mi va di entrare nei dettagli. Preferisco che alcune cose restino riservate, almeno per ora”.

L’ex del GF Vip non sta seguendo Temptation Island 2026

Grande successo per Temptation Island 2026 e infatti gli ascolti sono molto alti. Soddisfazione di Filippo Bisciglia e della sua squadra di lavoro. Eppure Lucia Ilardo non lo sta seguendo in maniera particolare: “Però, inevitabilmente, mi riporta a quel coraggio che ho avuto nel mettermi in gioco davanti a tutti, esponendo una parte molto delicata della mia vita sentimentale. Credo che certe storie possano anche essere d’aiuto agli spettatori, perché magari qualcuno si rivede in alcune dinamiche. Quello che mi dispiace, però, è che spesso le persone che si espongono vengano prese di mira per alcune situazioni che succedono all’interno del programma”.

Lucia Ilardo e il suo futuro: “Mi piacerebbe molto fare la conduttrice”

Sogna in grande Lucia Ilardo, che appare in crisi con Renato dopo il GF Vip: “Mi piacerebbe molto fare la conduttrice. La conduzione è un mondo che mi incuriosisce e che sento nelle mie corde, però so anche che bisogna studiare, prepararsi e fare esperienza. Sto iniziando a lavorarci partendo anche dalla radio, che è un ambito che mi ha sempre affascinata: ho fatto dei corsi radiofonici e mi piacerebbe riuscire a entrare in questo settore. Spero di ricevere qualche opportunità lavorativa in questo ambito e, anzi, approfitto anche di questo spazio per dire che, se ci fosse qualcuno interessato, mi contatti”.