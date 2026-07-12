Milo Infante: “Volevano chiudere Ore 14 perché facevo concorrenza alla Balivo”

Milo Infante: “Ore 14 volevano chiuderlo perché facevo concorrenza a Caterina Balivo”

Il successo di Ore 14 di puntata in puntata ha fatto tornare in auge un professionista come Milo Infante che ha riacceso la spenta Rai2, peccato che il programma non sia stato proteggo dall’azienda, tutt’altro, come ha raccontato lui stesso in un’intervista rilasciata a Il Messaggero: “Volevano chiuderlo perché facevo concorrenza a La volta buona di Caterina Balivo. Ci volevano mettere al posto La porta magica di Andrea Delogu”. Quindi perché se n’è andato? Perché ha capito che il suo tempo era finito e che restare non aveva più senso.

Il conduttore di Ore 14 spiega perché ha lasciato la Rai per Mediaset

Quindi perché Milo Infante ha lasciato la Rai per passare a Mediaset? “Avevo solo chiesto un adeguamento, cercavo considerazione e progettualità, volevo crescere”. Gli è stato concesso? Ovviamente no, dato che la Rai è gestita in maniera dilettantesca e negli anni molti talenti li ha persi per strada (da Bianca Berlinguer a Fabio Fazio passando per Amadeus, Max Giusti e ora Milo Infante). All’amministratore delegato Rai ha spiegato che era circondato da dirigenti non alla sua altezza, ma a nulla è servito, e ha ricevuto una valanga di messaggi di colleghi che “si sentono completamente abbandonati”.

Ore 11 su Rete4, Milo Infante: “Ci sarà la mia idea di cronaca”

Intanto la Rai ha già trovato il sostituto di Milo Infante a Ore 14: sarà Salvo Sottile a cui l’ex conduttore ha già mandato il suo in bocca al lupo. E poi dal 24 agosto il conduttore in forze a Mediaset condurrà Ore 11 tutte le mattine su Rete4. Ma come sarà? “Non sarà la copia del mio programma. Ci sarà la mia idea di cronaca, ma con un linguaggio nuovo”.