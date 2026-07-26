Uomini e Donne, Sara Affi Fella: “Due anni fa mi hanno diagnosticato un melanoma”

Chi si ricorda di Sara Affi Fella, ex di Uomini e Donne?

Chi se la ricorda Sara Affi Fella? Una delle troniste più discusse di Uomini e Donne che prima ancora di diventarlo era un’ex partecipante di Temptation Island con Nicola Panico. Poi aveva scelto tra i corteggiatori Luigi Mastroianni, peccato che lei non avesse mai smesso di frequentare il suo ex fino a quando il tutto non è uscito fuori in trasmissione realizzando una figura alquanto barbina.

L’ex tronista di Uomini e Donne: “Due anni fa mi hanno diagnosticato un melanoma”

A raccontare un difficile periodo che Sara Affi Fella ha dovuto affrontare è stata proprio lei stessa con una storia pubblicata su Instagram: “Due anni fa la dottoressa mi ha diagnosticato un melanoma. In un attimo la mia vita è cambiata e la paura ha preso il sopravvento. Poco dopo sono stata operata dal dottor Puglia, e da quel giorno è iniziato il cammino che mi ha riportata alla serenità. Oggi questo sorriso racconta una storia di forza, speranza e gratitudine”.

Uomini e Donne: Sara Affi Fella ringrazia la dottoressa che l’ha curata

In ultimo Sara Affi Fella, ex di Uomini e Donne, ha voluto ringraziare la dottoressa che l’ha curata: “Grazie, dottoressa, per la sua immensa professionalità, per la sua competenza, ma soprattutto per la sua umanità. La sua gentilezza, la sua disponibilità e il modo in cui riesce a trasmettere fiducia sono qualità rare, che non si dimenticano. Ci sono persone che svolgono il proprio lavoro con eccellenza, e poi ci sono quelle che lasciano un segno nel cuore. Lei appartiene a queste”.