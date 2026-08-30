“Giulia De Lellis? La sua visibilità mi ha esposto molto”, parla l’ex Carlo Beretta
Carlo Beretta torna sulla relazione avuta con Giulia De Lellis
Si sa che il mondo del gossip può mettere a dura prova qualcuno che non ha mai fatto parte del mondo dello spettacolo. Carlo Beretta al Corriere è tornato sulla relazione avuta con l’influencer ed ex protagonista di Uomini e Donne che risponde al nome di Giulia De Lellis: “La sua visibilità mi ha esposto molto al pubblico, ma siamo riusciti a vivere una nostra normalità”.
Il compagno di Melissa Satta non si fa influenzare dai giudizi della madre
Ora Carlo Beretta è legato all’ex velina Melissa Satta. Hanno una relazione solida, lui ha speso parole di elogio per lei, e ci ha tenuto a specificare che non è vero che sua madre dà i voti alle sue fidanzate e “non ha mai tentato di condizionarmi”. Insomma, ha messo a tacere tutte quelle maligne voci che lo volevano influenzabile da parte della madre.
Ancora niente nozze tra Melissa Satta e l’imprenditore
Soltanto dopo la fine con Carlo Beretta Giulia De Lellis è riuscita a realizzare il suo desiderio di maternità diventando madre di Priscilla, avuta con il trapper Tony Effe, e intanto c’è chi si chiede se mai ci saranno le nozze tra lui e la compagna attuale Melissa Satta: lui nell’intervista ha detto di essere concentrato sui 500 anni della sua azienda di armi.