Sanremo 2027, Stefano De Martino punta in alto: vuole Dua Lipa come co-conduttrice

Stefano De Martino sogna un Festival di Sanremo 2027 internazionale

Inutile girarci attorno, perché Stefano De Martino punta a un Festival di Sanremo 2027 internazionale e non più concentrato sul proprio orticello come il precedente conduttore e direttore artistico che ha ampiamente dimostrato di non aver più voglia di condurre una manifestazione di tale caratura. Infatti, i nomi che questo momento sta circolando per quanto riguarda la conduzione sono fenomenali e infatti uno di questi nomi è quello della popstar Dua Lipa che di recente si è sposata in Italia con l’attore Callum Turner.

Dua Lipa come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2027?

Proprio nei mesi scorsi, Dua Lipa si è sposata con l’attore Calum Turner in Italia ha scelto come location la Sicilia per poi spostarsi in tutta Italia e godere della bellezza dei monumenti, del cibo di chi ha più ne metta e secondo le ultime indiscrizioni pare che Stefano De Martino la vorrebbe come co-conduttrice e le trattative sarebbero già in atto. Si ricorda che il conduttore un mese fa si è recato a Los Angeles dove forse ha avuto modo di contattare Damiano dei Maneskin per un suo ritorno sul palco dell’Ariston.

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