Sanremo 2027, Stefano De Martino punta in alto: vuole Dua Lipa come co-conduttrice
Stefano De Martino sogna un Festival di Sanremo 2027 internazionale
Inutile girarci attorno, perché Stefano De Martino punta a un Festival di Sanremo 2027 internazionale e non più concentrato sul proprio orticello come il precedente conduttore e direttore artistico che ha ampiamente dimostrato di non aver più voglia di condurre una manifestazione di tale caratura. Infatti, i nomi che questo momento sta circolando per quanto riguarda la conduzione sono fenomenali e infatti uno di questi nomi è quello della popstar Dua Lipa che di recente si è sposata in Italia con l’attore Callum Turner.
Dua Lipa come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2027?
Proprio nei mesi scorsi, Dua Lipa si è sposata con l’attore Calum Turner in Italia ha scelto come location la Sicilia per poi spostarsi in tutta Italia e godere della bellezza dei monumenti, del cibo di chi ha più ne metta e secondo le ultime indiscrizioni pare che Stefano De Martino la vorrebbe come co-conduttrice e le trattative sarebbero già in atto. Si ricorda che il conduttore un mese fa si è recato a Los Angeles dove forse ha avuto modo di contattare Damiano dei Maneskin per un suo ritorno sul palco dell’Ariston.
Sanremo 2027: tutte le donne che Stefano De Martino vorrebbe al suo fianco
Ma Dua Lipa non sarebbe l’unica donna che Stefano De Martino vorrebbe al suo fianco infatti secondo l’indiscrezione dell’AdnKronos un altro nome che il conduttore e direttore artistico vorrebbe sarebbe quello di Brenda Lodigiani che ha avuto modo di lavorarci assieme a Stasera tutto è possibile, ma non ci si ferma qui perché sembra che lui voglia anche