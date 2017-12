Massimiliano Ossini raddoppia su Rai1 dopo Mezzogiorno in Famiglia

Massimiliano Ossini: Mezzogiorno in Famiglia e il nuovo impegno a Natale

Non si fermerà in questi giorni di festa Massimiliano Ossini, il popolare conduttore di Mezzogiorno in Famiglia, che dopo il doppio appuntamento di ieri e di oggi dello storico programma di Rai2 firmato e diretto dal ‘Condominio’ Michele Guardì, sarà in video anche domani e dopodomani, quindi lunedì 25 e martedì 26 dicembre, ovviamente non con la trasmissione dedicata alla gara tra comuni italiani, ma con il programma itinerante Linea Bianca. Dunque per Natale Ossini con Linea Bianca eccezionalmente raddoppia e si sposta dalla tradizionale collocazione del sabato pomeriggio, a quella del lunedì e del martedì, con due puntate speciali. Il programma, partito qualche settimana fa dopo la fine dell’edizione 2017 di Lineablu di Donatella Bianchi, ha già visitato per i telespettatori della prima rete della Tv di Stato alcune bellissime località montane innevate, saltando però l’appuntamento di ieri, sabato 23 dicembre, a causa della messa in onda di Telethon, con Tiberio Timperi e Arianna Ciampoli.

Massimiliano Ossini con Linea Bianca su Rai1 in onda anche a Natale

Dunque dopo la puntata di Mezzogiorno in Famiglia in onda oggi, dove Massimiliano Ossini è affiancato alla conduzione da Adriana Volpe e Sergio Friscia, con la partecipazione dell’astrologo Paolo Fox, il presentatore domani a partire dalle ore 14.00 accompagnerà gli spettatori di Rai1 a visitare i mercatini caratteristici delle feste natalizie di Folgaria e Rovereto, in Trentino Alto Adige, precisamente nella provincia di Trento. Massimiliano racconterà la storia e farà conoscere questi due bellissimi centri con le loro caratteristiche e il loro sapore. Nei mercatini cercherà i regali più particolari e i prodotti enogastronomici più caratteristici, raccontando la vera atmosfera natalizia. Come in ogni puntata domani a Linea Bianca si scierà e si farà sleddog con una muta di cani. Nell’appuntamento di martedì, in onda alla stessa ora, il conduttore di Mezzogiorno in Famiglia attraverserà invece quattro valli e quattro passi, lungo il tragitto della Sellaronda, sulle Dolomiti.