Francesca Fialdini e Timperi: parte oggi la nuova Vita in Diretta

La vita in diretta: Francesca Fialdini e Timperi pronti a sfidare la D’Urso

È tutto pronto! Oggi, lunedì 3 settembre, parte la nuova stagione de La vita in diretta 2018/2019, lo storico appuntamento del pomeriggio targato Rai1, che ha visto confermata alla conduzione per il secondo anno consecutivo Francesca Fialdini. Ad affiancarla non ci sarà più Marco Liorni, che ha scelto di fare altri percorsi dopo 7 lunghi anni, ma la new-entry Tiberio Timperi. Il programma andrà in onda dalle 16:35 alle 18:45 (con un’anteprima solo per la prima settimana alle 16:02) in uno studio completamente rinnovato e tanti sono i cambiamenti che nei giorni scorsi sono stati annunciati per quest’anno: dagli inviati alla grafica, dalla scenografia alla sigla. Al centro come sempre cronaca, società e costume. Quest’anno ci saranno nuovi temi di dibattito e nuove parole chiave come scienza, idee, futuro, sogni e ambiente. Centrale sarà lo spazio di approfondimento di maggiore interesse femminile “Città delle Donne” guidato da Francesca Fialdini; diversi i momenti di intrattenimento in cui sarà coinvolto il pubblico in studio e da casa. Da oggi il programma tornerà a competere a colpi di share con il diretto competitor Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso, che aprirà le danze oggi pomeriggio alle 17:10 su Canale 5. Sarà una nuova stagione un po’ sofferente o Francesca Filadini e Tiberio Timperi riusciranno a tenere testa a Lady Cologno?

Francesca Fialdini e Tiberio Timperi pronti per La vita in diretta

Venerdì 31 agosto Ingrid Muccitelli e Gianluca Semprini hanno salutato il pubblico de La vita in diretta Estate per passare il testimone a Francesca Fialdini e a Tiberio Timperi. La nuova stagione dello storico rotocalco del pomeriggio di Rai1 partirà oggi lunedì 3 settembre alle 16:35. Nell’ultima puntata della versione estiva il nuovo conduttore Tiberio Timperi ha ammesso di essere molto emozionato per questa nuova avventura:

“La vita in diretta è un programma storico, cardine del pomeriggio televisivo, dove la battaglia degli ascolti è inevitabilmente molta accesa. È una grossa sfida, è un programma che ha molta tradizione e proveremo a rinnovarla in questo senso”.

A proposito degli ascolti, Gianluca Semprini ha voluto lanciare una frecciatina (forse a Barbara D’Urso?):

“Mi permetto di dire che questa è Rai1, ha un certo livello e sono certo che lo terrete alto. È molto facile abbassare il livello per alzare lo share”.

Come negli ultimi anni, anche quest’anno La vita in diretta tornerà a sfidare il programma Pomeriggio Cinque della D’Urso, dati gli orari comuni.