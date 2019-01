Annalisa Minetti a Domenica Live replica agli haters: “Non sanno amare”

Domenica Live: Annalisa Minetti risponde agli haters dopo gli insulti

Prima puntata dell’anno per Domenica Live, quella andata in onda il 13 gennaio. Barbara D’Urso è tornata al timone del contenitore del dì festivo, dopo la pausa natalizia, in formato ridotto. A Domenica Live Annalisa Minetti ha replicato agli haters, dopo gli insulti ricevuti. Qualche giorno fa la cantante è stata aggredita solo perchè madre ipovedente. Offese alle quali ha trovato la forza di replicare che derivano da una foto pubblicata sul suo profilo Instagram in cui abbracciava sua figlia. Annalisa Minetti ha ringraziato Barbara D’Urso per averla difesa a spada tratta e, riferendosi ai leoni da tastiera, ha detto:

“Gli stiamo dando fin troppa importanza. È una fetta del mondo che secondo me va perdonata e va in loro alimentato l’amore. Non sanno ancora amare e si distraggono troppo spesso; il cuore va allenato e loro non lo fanno”.

Annalisa Minetti a Domenica Live di Barbara D’Urso contro gli haters

Si fa davvero fatica a capire il motivo che può spingere una persona contro una donna come Annalisa Minetti e ferirla solo perchè è ipovedente. Secondo gli odiatori non avrebbe dovuto avere figli perchè cieca. Molte madri pubblicano sui social foto dei propri figli, anche piccoli, neonati, lo fanno perchè ne sono fiere: la cantante non è in nulla una mamma diversa. La disabilità che l’ha colpita, ormai da anni, non è mai stata un limite per la donna o un ostacolo al normale svolgimento della sua vita. Annalisa Minetti è mamma, moglie, cantante, studentessa e anche un’atleta sportiva. Ha sempre rincorso i suoi sogni e ha raggiunto tanti traguardi, ma secondo alcuni la scelta di mettere al mondo dei figli è stata un gesto egoista. Ospite in collegamento a Domenica Live di Barbara D’Urso, la Minetti ha voluto archiviare la vicenda dicendo che questa fetta di persone che nutrono odio vanno perdonate, non sanno cos’è il vero amore e non sono in grado di donarlo.

Annalisa Minetti pronta per Ora o Mai Più dopo il battesimo della figlia

Tutto è pronto la seconda edizione di Ora o Mai Più, il talent condotto da Amadeus che torna in televisione da sabato 19 gennaio in prima serata su Rai1. Saranno otto le ‘meteore’ della canzone italiana che si metteranno in gioco per avere una seconda chance di successo, sostenuti da otto Big che saranno i loro coach, oltre che giudici delle varie esibizioni nel corso dei sei appuntamenti. Tra gli altri, Annalisa Minetti è entrata nel cast di Ora o Mai Più. La cantante ha vinto il Festival di Sanremo nel 1998 con “Senza Te o Con Te” e ha partecipato a Tale e Quale Show nel 2017 vinta da Marco Carta. Dopo il battesimo della figlia Elèna, trasmesso in diretta esclusiva a Domenica Live, Annalisa Minetti è pronta a rimettersi in gioco e a rilanciare la propria carriera musicale.