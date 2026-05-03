Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, nessuna crisi: hanno smentito tutte le voci

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: le voci li vorrebbero in crisi

Sui social e Novella 2000 è stata lanciata un’indiscrezione che vorrebbe Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi: starebbero passando un momento di difficoltà, confermato anche da alcuni amici vicini alla coppia, peccato che i due diretti interessati oggi abbiano deciso di smentire tali voci al fine di non alimentare più questi gossip che non starebbero né in cielo né in terra.

Pierpaolo Pretelli con il figlio Kian: Giulia Salemi smentisce la crisi

Purtroppo non è la prima volta che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli smentiscono voci di crisi sul loro rapporto nato nella casa del Grande Fratello Vip e che è cresciuto poi lontano dalle telecamere con la convivenza e la nascita del figlio Kian, e ora a rompere il silenzio al fine di mettere a tacere le voci sbagliate del gossip ci ha pensato proprio lei postando una Instagram story dove sono ritratti di spalle il compagno Pierpaolo e il figlio che hanno avuto insieme.

Nessuna crisi tra Giulia e Pierpaolo: l’amore procede bene

L’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi procede bene al di là delle voci di corridoio e infatti lui aveva ironizzato proprio su questo dicendo che “queste voci però non le sento”. E adesso è uscita una foto che va a tranquillizzare i fan che già tremavano all’idea di vederli separati come succede a tante coppie del mondo dello spettacolo (e non solo).