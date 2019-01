Mara Venier parla del suo nuovo progetto dopo Domenica In

Mara Venier dopo Domenica In torna a recitare in una fiction?

Mara Venier non se n’è mai andata. A ritmo di ‘Io sono ancora qua’ è partita la sua Domenica In, ma la verità è che la televisione ha sempre sentito la mancanza della zia più amata dagli italiani e fin da quando Maria decise di prenderla sotto la propria ala protettrice, il pubblico non ha potuto far altro che goderne. Ma L’Isola dei Famosi (nel ruolo di opinionista) e poi Tu sì que vales (come giudice popolare) andavano troppo stretti a Mara Venier che nella scorsa stagione televisiva è tornata con il suo programma del cuore; ma non è finita qui visto che al settimanale Chi ha rivelato:

“Potrei tornare a fare l’attrice. C’è un progetto con Claudia Mori per una fiction che si chiamerà ‘La fioraia del Giambellino'”.

Davvero Mara Venier tornerà a recitare in una fiction? Così come ha fatto la sua collega/rivale Barbara d’Urso che con La dottoressa Giò è tornata a vestire i panni di attrice.

Domenica In, Mara Venier commenta gli ascolti e rivela: “Sono contenta”

Come si potrebbe essere scontenti con gli ascolti che domenica dopo domenica riesce a raccogliere il salotto domenicale di Mara Venier? Dopo anni di ascolti claudicanti, conduttori e conduttrici affatto sposati all’empatia e alla simpatia, finalmente la signora della domenica è tornata a ricoprire il suo ruolo ottenendo il 20% di share senza la d’Urso. Quest’ultima ha ottenuto ascolti molto sottotono sia per quanto riguarda Domenica Live sia per La dottoressa Giò. Sempre al settimanale Chi Mara Venier ha dichiarato:

“Se il programma va bene io sono contenta […] Sono riuscita a fare une bella domenica proponendo tre ore e mezzo di allegria”.

L’intento era proprio quello di abbandonare la fastidiosa cronaca nera per tornare a quell’aria di festosità che contraddistingueva la Domenica In ‘di una volta’. Si preannuncia essere una stagione televisiva di successo per la zia più amata dagli italiani.

Mara Venier: gli ascolti di Domenica In e il futuro in Rai

Gli ascolti di Domenica In parlano chiaro: la domencia gli italiani preferiscono di gran lunga un salotto ben curato dall’atmosfera ridanciana piuttosto ai drammi precotti delle soap. Mara Venier ha festeggiato un nuovo successo di pubblico e c’è già chi pensa al suo futuro in Rai: nella prossima stagione televisiva la si rivedrà alla guida di Domenica In oppure preferirà ritirarsi ora che il successo le sorride settimana dopo settimana?