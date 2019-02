Anticipazioni Game of Thrones 8: ritorno alle origini

Game of Thrones 8: il primo episodio sarà un omaggio al Pilot

Game of Thrones, la pluripremiata serie tv targata HBO, si prepara a tornare sui teleschermi di tutto il mondo Lunedì 15 aprile. L’ultima stagione sarà composta da sei entusiasmanti episodi grazie ai quali conosceremo il destino dei personaggi che, da ben 8 anni, combattono alla disperata conquista del Trono di Spade.

Da quando, il 27 agosto 2017, è stata trasmessa l’ultima puntata della settima stagione poche e frammentarie informazioni sono trapelate dal set. Gli unici indizi a disposizione riguardavano la trama generica della stagione conclusiva: molti contenuti originali degli sceneggiatori e solo alcuni spunti dai due romanzi conclusivi della saga “Cronache del Fuoco e del Ghiaccio.” L’ottava stagione di Game of Thrones sarà, infatti, solo parzialmente inspirata a “The Winds of Winter” e “A Dream of Spring” dell’autore George R.R. Martin.

Solo in questi giorni, grazie ad un’intervista rilasciata al sito web Entertainment Weekly dal co-produttore esecutivo Bryan Cogman, sono emersi ulteriori particolari che preannunciano un episodio d’apertura estremamente coinvolgente e in linea con la primissima puntata della serie andata in onda nel lontano 2011.



Game of Thrones 8: Daenerys Targaryen arriva a Grande Inverno

Le scene iniziali di Game of Thrones 8 saranno ambientate a Grande Inverno. Un chiaro ritorno alle origini e un omaggio all’episodio pilota. Se nella 1×01, però, assistevamo all’arrivo del re Robert Baratheon, questa volta a Grande inverno giungerà Daenerys Targaryen ed il suo esercito. Quello che seguirà sarà un elettrizzante intreccio di personaggi che per la prima volta si incontreranno con l’intento di fronteggiare l’inevitabile invasione dell’esercito dei non morti.

Ecco le parole di Bryan Cogman:

“Si tratta di un incredibile numero di personaggi che non si sono mai incontrati prima di questo momento, ma che adesso sono costretti ad unire le loro forze per affrontare un nemico comune, occuparsi del proprio passato e definire il tipo di persona che vogliono essere di fronte ad una morte certa.”

Game of Thrones 8: in arrivo un finale agrodolce

L’arrivo di Daenerys Targaryen e l’incontro tra personaggi che non hanno mai interagito prima non sono, tuttavia, le uniche informazione trapelate dalle dichiarazioni di Bryan Cogman. Il produttore esecutivo ha infatti annunciato che la stagione conclusiva di Game of Thrones sarà incredibilmente emozionante. Ecco cosa ha dichiarato:

“Sarà un finale inquietante e agrodolce allo stesso tempo, e penso sia perfettamente in linea con le intenzioni di George Martin: capovolgere questo tipo di storia.”

Non ci rimane dunque che aspettare la messa in onda su Sky Atlantic il, 15 aprile 2019, per assistere al capitolo conclusivo di uno dei telefilm più seguiti degli ultimi anni.