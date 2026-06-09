L’Isola dei Famosi: Raffaella Fico in partenza per le Filippine (FOTO)

Raffaella Fico sorpresa in aeroporto a Napoli in partenza

Soprattutto in questi giorni online si fa un gran parlare della prossima edizione de L’Isola dei Famosi. E c’è anche da dire che ormai su ogni possibile vip che è stato a accostato al cast del reality adventure condotto da Selvaggia Lucarelli e Alvin c’è la massima attenzione su ogni loro spostamento o gesto social. Si segnala che proprio in queste ore all’esperta di gossip Deianira Marzano è arrivata la segnalazione con tanto di foto dell’avvistamento della Fico all’aeroporto di Napoli: “Raffaella Fico in partenza dall’aeroporto di Napoli…Ma forse va all’Isola?”

L’Isola dei Famosi: nel cast c’è pure la showgirl, manca solo l’ufficialità

Ovviamente questa foto di Raffaella Fico all’aeroporto di Napoli è stata pubblicata puntualmente nelle sue storie instagram pure dall’esperta di gossip Deianira Marzano, la quale ha fatto capire chiaramente che sta partendo per la volta delle Filippine per prendere parte alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi, nel cui cast pare potrebbe esserci pure Denny Mendez:

“Si parte! Facciamo il tifo per la nostra Raffaella Fico…”

Per lei non solo non è la prima volta che partecipa ad un reality show, ma non è neppure il suo debutto a L’Isola. Infatti quest’ultima ha partecipato diversi anni fa quando alla conduzione c’era ancora Simona Ventura e andava in onda su Rai Due.

Tutti i nomi che circolano sul cast della prossima edizione dell’Isola

Fino a questo momento di nomi che girano intorno al cast della prossima edizione de L’Isola dei Famosi ne stanno circolando parecchi, ma di conferme ufficiali da parte della produzione e da Mediaset neppure l’ombra. Fino a questo momento si segnala che in base alle ultime voci di corridoio pare che partirà per le Filippine Javier Martinez. Oltre lui ci dovrebbero essere poi Zeudi Di Palma, Francesco Chiofalo, Pierpaolo Pretelli, Pasquale Laricchia, l’ex tronista dell’ultima edizione di Uomini e Donne Flavio Ubirti, Eva Grimaldi e Alex Caniggia, freschi del successo ottenuto a The 50. Nei prossimi giorni arriveranno notizie ufficiali? Chissà, intanto Selvaggia Lucarelli è già arrivata sul posto. Quest’ultima ha infatti pubblicato un selfie dal bellissimo mare della zona, e nella didascalia ha scritto con la sua spiccata ironia: “Due giorni di viaggio, ma in definitiva per andare in Abruzzo ci metto quasi lo stesso…”