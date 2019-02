Enrico Nigiotti si arrabbia e lancia una frecciatina a Sanremo 2019

La Pausini non è l’unica a sostenere il livornese in gara alla 69esima edizione del Festival di Sanremo 2019 : dalla sua parte sono anche Gianni Nannini ed Eros Ramazzotti che questa sera sarà uno dei superospiti di Sanremo 2019 .

“Dovetti partire la mattina per andare a fare un promo musicale in veneto e tra il sound check e il concerto rimasi in camera, presi la chitarra e nacque da sola”.

In una delle tante interviste radiofoniche, Enrico Nigiotti ha svelato che Laura Pausini fa il tifo per lui. La conferma è anche arrivata tramite un commento lasciato dalla grande cantante emiliana sotto un post pubblicato sul profilo di Enrico. La Pausini ha scritto:

“Spero che questa settimana sia riuscito a portare nel mio mondo chi prima non c’era e di aver dato qualcosa in più a chi già c’era. Ma sono sicuro che è andata proprio così. Grazie davvero. Ci vediamo stanotte”.

Enrico Nigiotti ha fatto un bilancio del suo Festival di Sanremo , in gara con un brano dedicato al nonno scomparso. A poche ore della gran finale della popolare kermesse della canzone italiana, il ragazzo ha voluto ringraziare sui social quanti l’hanno sostenuto in questa ennesima esperienza così importante. Enrico Nigiotti si è detto orgoglioso di aver partecipato al Festival con questo brano che farà sempre parte del suo presente più di ogni altro singolo che ha scritto fino ad ora:

Mancano poche ore alla finale del Festival di Sanremo 2019 e tra i protagonisti, con il brano meraviglioso ‘Nonno Hollywood’, c’è Enrico Nigiotti . Grande protagonista di X Factor 2017, dove l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, si è arrabbiato e ha lanciato una frecciatina al Festival . Intervistato ai microfoni del telegiornale di Rai2, Enrico Nigiotti ha avuto da ridire sulla scaletta che lo ha visto quasi sempre collocato nelle ultime posizioni. In effetti non ha tutti i torti: ad eccezione della seconda serata, martedì 5 febbraio è stato il penultimo cantante a calcare il palco dell’Ariston mentre ieri sera il diciottesimo: