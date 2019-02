Striscia: Nino di Uomini e Donne aggredisce Stefania Petyx

Uomini e Donne, Nino Castanotto: l’aggressione a Stefania Petyx di Striscia

E’ finita poco fa una nuova puntata del tg satirico ideato da Antonio Ricci, Striscia La Notizia. E in questa puntata ad aver fatto molto parlare i numerosi telespettatori è stato il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, Nino Castanotto. Il motivo? E’ finito nell’occhio del ciclone perchè al tg satirico alcuni ex dipendenti hanno rivelato che l’uomo non avrebbe ancora pagato loro diverse mensilità. Per tale ragione l’inviata Petyx di Striscia l’ha raggiunto in Sicilia per chiedere delucidazioni in tal senso, ma la sua reazione non è stata delle migliori. Cos’è successo? Incredibilmente Nino Castanotto del Trono Over ha aggredito Stefania Petyx e la troupe di Striscia La Notizia. Ma non è finita qua perchè sono anche intervenuti i carabinieri per riportare un po’ la calma.

Striscia La Notizia, Nino Castanotto di Uomini e Donne riconosce i debiti: l’ammissione

Oggi Nino Castanotto del Trono Over di Uomini e Donne è stato raggiunto dall’inviata Stefania Petyx di Striscia La Notizia per chiedergli delucidazioni sui suoi presunti debiti accumulati nel periodo in cui è stato proprietario di un’agenzia di viaggi e gestore di un ristorante in Franciacorta. Purtroppo però il cavaliere del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi ha reagito malissimo, tanto da arrivare ad aggredire l’inviata e la sua troupe. Tuttavia poi l’uomo, forse complice anche l’intervento dei carabinieri, ha deciso di calmarsi un attimo, e alla Petyx ha riconosciuto di aver accumulato alcuni debiti con 3 suoi ex dipendenti delle varie attività a cui è stato a capo in questi ultimi anni. Motivo per cui ha già dichiarato di aver saldato gran parte di quel passivo, promettendo di pagare a tutti fino all’ultimo centesimo. Una spiegazione che ha convinto la Petyx, la quale ha però detto di tornare presto dal cavaliere per controllare se le promesse fatte siano state mantenute.

Trono Over Uomini e Donne: Nino Castanotto potrebbe essere cacciato dal dating?

Nino Castanotto, dopo essere finito nel mirino di Striscia La Notizia per non aver ancora saldato diversi debiti con alcuni suoi ex dipendenti delle sue due ultime attività, potrebbe rischiare la sua permanenza al Trono Over di Uomini e Donne? Non è dato saperlo, ma sono in tanti a credere che il cavaliere potrebbe davvero rischiare di non essere più invitato dalla redazione del programma a partecipare alle prossime puntate finchè tutta questa faccenda non verrà risolta per il meglio. Ci saranno news a tal proposito?