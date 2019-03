Elisa Isoardi, nuovo fidanzato: chi è l’uomo baciato dalla conduttrice

Elisa Isoardi ha un nuovo fidanzato? Con chi sta la conduttrice de La prova del cuoco

Come svela Gossipblog, è Diva e Donna a lanciare lo scoop: Elisa Isoardi, conduttrice de La prova del cuoco, ha un nuovo fidanzato, o almeno così sembra. Le foto in realtà non lasciano dubbi: la regina dei fornelli di Rai1, dopo la tanto chiacchierata fine della sua love story con Matteo Salvini, avvenuta qualche tempo fa, si starebbe già consolando tra le braccia di un altro uomo. Sarà forse lui l’ammiratore misterioso che il giorno di San Valentino le ha mandato un messaggio romantico in diretta a La prova del cuoco? Non è dato saperlo: ciò che è certo è che, come si scoprirà domani quando uscirà il noto settimanale di gossip succitato, la bella Elisa Isoardi sembrerebbe essere di nuovo innamorata. Ma chi è il suo nuovo fidanzato?

Gossip Elisa Isoardi: Matteo Salvini dimenticato? Chi è il nuovo fidanzato della presentatrice

Secondo Gossipblog il nuovo fidanzato di Elisa Isoardi si chiamerebbe Alessandro Di Paolo e sarebbe un produttore. Secondo Diva e Donna con lui la conduttrice de La prova del cuoco avrebbe trascorso un fine settimana in Toscana, durante il quale sono stati paparazzati mentre si baciano (le foto sono disponibili, ovviamente, nel prossimo numero del settimanale). Secondo quanto scrive Gossipblog, inoltre, pare che i due siano stati esattamente tra Cortona e Firenze, prima di spostarsi ad Anzio, nel Lazio (la foto del bacio pare sia stata fatta in un autogrill). Dunque la storia d’amore tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini è finita definitivamente? Così pare, nonostante in tanti, negli ultimi mesi, abbiano sospettato che tra i due ci fosse ancora del tenero o, addirittura, che l’amore non fosse mai realmente finito.

La prova del cuoco, prossima edizione: Elisa Isoardi verso la riconferma alla conduzione?

Non si sa molto, invece, sui prossimi impegni televisivi di Elisa Isoardi: dopo una stagione non facile, dal punto di vista degli ascolti, per La prova del cuoco (che qualche giorno fa è andata in onda in ritardo) in rete si era parlato di un possibile passaggio della conduttrice a La vita in diretta, come volto femminile della prossima edizione, rumors successivamente smentiti. Dunque al momento pare che la bella e brava Elisa rimarrà saldamente al timone del suo cooking show che, ricordiamo, ha già timonato una decina d’anni fa, per un anno e mezzo, sostituendo Antonella Clerici nel periodo della sua maternità.