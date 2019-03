Francesco Monte e Giulia Salemi assaliti durante un evento

Giulia Salemi e Francesco Monte: i fan esagerano e la sicurezza interviene

Queste ultime ore sono state particolarmente complicate per la coppietta nata nelle quattro mura della casa più spiata di Italia. Cos’è successo? Come riportato dal blog Tabloit.it, Francesco Monte e Giulia Salemi sono stati assaliti dai fan durante un evento. Il fattaccio è avvenuto in un centro commerciale in Veneto. In pratica alcuni fan, cercando in tutti i modi di abbracciarli e baciarli, hanno cercato di invadere il palco, creando non poco il panico tra la folla. Per tale ragione la sicurezza è stata costretta a intervenire per riportare l’ordine. Comunque sia il portale di gossip ha subito tenuto a chiarire che a parte lo spavento non è successo niente di grave, e l’evento di Giulia Salemi e Francesco Monte è poi continuato senza particolari problemi.

Francesco Monte e Giulia Salemi sempre più innamorati: l’ultima foto fa impazzire il web

Giulia Salemi, alcune ore fa, ha pubblicato una foto su instagram in cui è stata immortalata tra le braccia del suo fidanzato Francesco Monte. In questa circostanza i due sono sembrati essere molto seri, tanto che la stessa ragazza ha poi voluto specificare nella didascalia quanto segue:

“Always by my side ps: non siamo così seri di solito #giuliasalemi #francescomonte #fralemi #myhalf #bambi”

Parole che ovviamente non hanno potuto far altro che mandare al settimo cielo i numerosissimi fan, i quali vorrebbero conoscere i loro piani futuri. Difatti, inutile negarlo, in molti vorrebbero che Francesco Monte e Giulia Salemi presto annuncino di aver deciso di andare a convivere. I due fidanzatini della terza edizione del Grande Fratello Vip di Ilary Blasi faranno presto questo tanto atteso annuncio? Oppure sarà ancora troppo presto fare un simile passo per la coppietta felice?

Giulia Salemi: le dolcissime parole della mamma Fariba Tehrani

Giulia Salemi e Fariba Tehrani, dopo aver discusso in questi ultimi mesi, sono finalmente riuscite a sotterrare l’ascia di guerra, tornando d’amore e d’accordo. E proprio a tal proposito Fariba Tehrani, giusto qualche giorno fa, ha voluto fare una bellissima dedica a sua figlia su instagram, asserendo schiettamente:

“Ora sei una donna, sei come me…E sono fiera…L’anima della mamma…Ricorda che per crescerti educarti e proteggerti ho dato la mia giovinezza…E in cambio ti chiedo solo una cosa: esistere!”

Una dichiarazione che ovviamente ha molto commosso i rispettivi supporter delle due donne. Insomma Fariba Tehrani e Giulia Salemi, nonostante abbiano preso la multa, sembra siano tornate davvero molto unite. Questa armonia durerà?