GF 2019: Lemme si salva. Malgioglio: “Voglio entrare nella casa”

Alberico Lemme resta al Grande Fratello: la decisione del pubblico

Ad Alberico Lemme è stato comunicato ad inizio puntata, da Barbara d’Urso, che sarebbero stati presi dei provvedimenti per il suo comportamento durante il corso della scorsa settimana. A prendere una decisione però, non sarebbero stati gli autori o la produzione del GF 2019 ma i telespettatori. La decisione, quasi alla fine della puntata, è arrivata: il pubblico di canale 5 ha deciso di far restare Alberico Lemme all’interno della casa più spiata d’Italia. Il famoso dottore, che poi dottore non è, ha raccolto ben il 54% dei consensi positivi per far continuare il suo percorso al GF 2019. Gli altri concorrenti del reality show, invece, la pensano in maniera completamente diversa dal pubblico. Tant’è che quando Barbara d’Urso gli ha chiesto di schierarsi, tutti quando hanno votato contro il dietologo delle star del piccolo schermo della tv, ma si sa: il pubblico è sovrano.

Cristiano Malgioglio vuole entrare nella casa: l’appello al GF 2019

Non solo i concorrenti del Grande Fratello non hanno reagito bene di fronte al volere del pubblico di far restare Alberico Lemme ancora all’interno del reality show di canale 5, ma anche Cristiano Malgioglio che sperava di poter finalmente dire addio all’uomo che voleva metterlo a dieta, ma così non è stato. L’opinionista di Barbara d’Urso ha lanciato un appello alla produzione, chiedendo di voler entrare, anche per una sola settimana, all’interno della casa del Grande Fratello. La bella conduttrice partenopea ha subito accettato la richiesta di Cristiano Malgioglio. Dopo di tutto chi non vorrebbe vedere le buffe liti tra lui e Alberico Lemme? Tra l’altro, il paroliere di Mina ha dichiarato che gli è venuta un po’ di nostalgia di quando ha preso parte lui al programma, ma non appena Barbara gli ha confermato che le farebbe piacere rivederlo nella casa, Cristiano si è subito tirato indietro. Il motivo? Non avrebbe con sé il pigiama.

Grande Fratello: Alberico Lemme chiede scusa ai suoi figli

Dopo la dichiarazione spiazzante di Cristiano Malgioglio, e prima che Barbara d’Urso comunicasse il volere del pubblico da casa, Alberico Lemme al GF 16 ha chiesto scusa ai suoi figli. Il dietologo delle star ha spiegato, con i toni più pacati di questo mondo, che non vorrebbe far trovare i suoi figli nei guai, ma soprattutto non vorrebbe che ci rimanessero male per ciò che hanno sentito durante lo scontro avvenuto la settimana scorsa con Valentina Vignali, quando ha detto che non avrebbe provato nessun dispiacere per la loro morte. I figli di Alberico Lemme hanno però dichiarato in precedenza dalla d’Urso che non sono assolutamente arrabbiati con il loro padre.