Oroscopo Branko oggi: previsioni ponte dal 25 aprile al 1° maggio

Branko zodiaco: previsioni oroscopo da oggi, giovedì 25 aprile, a mercoledì 1 maggio

Come per tutti gli altri giorni dell’anno, anche per le giornate comprese in questo lungo ponte dal 25 aprile all’1 maggio, le previsioni dell’oroscopo di Branko che riportiamo in questo pezzo sono tratte dal libro “Branko 2019, calendario astrologico”, dove è disponibile lo zodiaco di tutto l’anno: noi, per ovvie ragioni, ci limitiamo a rivelare, però, solo piccole indicazioni valide, appunto, all’oroscopo di oggi, giovedì 25 aprile 2019, e dei giorni fino al 1° maggio.

Con la Festa del Lavoro si aprirà un mese da dedicare intensamente agli affari se si appartiene al segno zodiacale dell’Ariete. Per il Toro dopo la giornata di oggi, Festa della Liberazione, finirà un mese all’insegna della buona salute.

Oroscopo di Branko: previsioni di oggi, 25 aprile, e dei giorni fino al 1° maggio (altri segni)

L’oroscopo di Branko di oggi, 25 aprile 2019, e dell’1 maggio dei nati Gemelli consiglia invece di puntare sulle collaborazioni all’inizio del nuovo mese, mentre sta per finire un mese nel quale il Cancro ha dovuto tenere d’occhio la forma fisica durante i cambi di Luna. In questo mondo globalizzato occorrono apertura e duttilità per ottenere successo, indicazione valida per il Leone, che domani avrà un ultimo quarto rischioso, mentre aprile finirà con un cambio di Luna complicato per i nati Vergine. Dal 1° maggio, per tutto il mese, Venere sarà a caccia di emozioni forti per la Bilancia, mentre domani si raccomanda cautela per la forma fisica se si appartiene al segno dello Scorpione, come abbiamo anticipato anche con l’oroscopo di questi giorni.

Branko, oroscopo 25 aprile 2019: previsioni da oggi all’inizio di maggio degli ultimi segni

Cambio di Luna positivo domani per i nati sotto il segno del Sagittario, secondo le previsioni dell’oroscopo di Branko del ponte dal 25 aprile al 1° maggio 2019, mentre ci sono un po’ di sofferenze in famiglia per il Capricorno, da Pasqua. Finisce un mese di aprile, per l’Acquario, fatto di notti vivacissime, mentre per i Pesci l’1 maggio inizierà un mese che vedrà conflitti tra genitori e figli.