Storie Italiane, Tognazzi fa piangere Simona Izzo: “Amore cronico…”

Eleonora Daniele intervista Ricky Tognazzi, che fa commuovere la Izzo: “Il nostro amore è cronico”

Si è raccontato in una lunga e toccante intervista rilasciata ai microfoni di Storie Italiane questa mattina Ricky Tognazzi. Ripercorrendo il suo passato, Tognazzi a Storie Italiane è arrivato a parlare anche del suo amore per Simona Izzo, alla quale è legato sentimentalmente da oltre trent’anni ormai. E dopo aver visto un bellissimo servizio dedicato alla loro storia d’amore, Simona Izzo si è commossa, mentre Ricky ha confessato: “E’ un amore cronico il nostro, perchè è come una forma di malattia”, aggiungendo inoltre: “Simona mi veste, mi sistema, mi cura… mi sostiene in tutto”.

Storie Italiane, Ricky Tognazzi si racconta e ricorda il padre: “Lo chiamavo Ugo, non papà”

Nel corso dell’intervista, Ricky Tognazzi a Storie Italiane ha parlato molto anche del papà Ugo, dichiarando:

Faceva un lavoro che lo portava a girare il mondo, non c’era mai […] nonostante tutto, però, nei momenti più difficili è sempre stato presente […] oggi gli darei 30 e lode come padre e 30 e lode come attore.

Il regista ha poi aggiunto: “Se hai provato sulla tua pelle cosa significa essere padre ed essere attore, capisci tante cose…”.

Ricky Tognazzi intervistato da Eleonora Daniele a Storie Italiane: “Mia madre era la mia luce”

E nel corso della toccante INTERVISTA a Storie Italiane, Ricky Tognazzi non poteva non ricordare anche sua madre, a proposito della quale ha dichiarato:

E’ sempre stata la mia luce, mi ha guidato in ogni momento. Lei mi ha educato e curato, c’è tanto di lei dentro di me. Ha sostenuto me e ha sostenuto anche mia figlia Sarah, che ha praticamente cresciuto lei. Per questo le sono infinitamente grato.

“La vita va avanti…” ha poi affermato Ricky Tognazzi commosso, sempre ricordando la mamma, venuta a mancare alcuni mesi fa.