Affari Tuoi, partita da dimenticare per Guido: male pure alla regione fortunata

E’ iniziata malissimo la partita del concorrente della Campania

E stasera è toccato a Guido della Campania giocare ad Affari Tuoi. Prima di iniziare però ha rivelato di voler affrontare la sfida con la fortuna al fianco della moglie. E dopo la presentazione di rito di entrambi Stefano De Martino ha dato il via alla partita con i primi sei lanci. Purtroppo questa manche non è andata benissimo perchè ha pescato i pacchi contenenti 100 mila, 200 mila, 75 mila e 300 mila euro. Peggio di così non poteva iniziare per il concorrente. E la prima proposta del dottore è stata quella di cambiare pacco per ben sei tiri. Ha accettato. Mossa questa che si è rivelata essere giusta perchè se no sarebbe tornato a casa con un euro.

Affari Tuoi: la partita per il concorrente è andata di male in peggio

E dopo questo turno con sei lanci Guido della Campania non è riuscito a raddrizzare granché la partita iniziata davvero nel peggiore dei modi, visto che è rimasto solo con un pacco rosso di poco valore (10 mila euro) e il pacco nero. A questo punto il dottore si è quindi fatto nuovamente vivo con un’offerta di 2 mila euro per ulteriori quattro tiri. La risposta è stata negativa. Stefano De Martino, il quale si sta preparando nei migliori dei modi per affrontare Sanremo, ha quindi ricordato le regole del gioco a Guido. E finita questa manche è rimasto solo con pacchi blu da una parte e quello nero dall’altra.

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Guido della Campania alla regione fortunata non ha vinto nulla

Nuova offerta del dottore che ha proposto a Guido di cambiare pacco. E ha accettato ben volentieri andandosi a prendere il pacco numero 11. Mossa che si è rivelata essere fortunata perchè aveva pescato l’invenzione di Herbert Ballerina. Altra telefonata del dottore di Affari Tuoi, che stavolta ha cambiato strategia offrendo 5 mila euro. Niente da fare. Con questo nuovo lancio purtroppo ha trovato il pacco nero contenente 20 mila euro. A questo punto Stefano De Martino gli ha chiesto su quale regione vuole puntare 100 mila euro nella speranza possa essere quella fortunata. E il concorrente, dopo averci riflettuto bene, ha puntato tutto sulla sua regione, la Campania. Per portarsi a casa invece almeno 50 mila euro ha puntato sulla Puglia. Alla fine purtroppo è tornato a casa a mani vuote.