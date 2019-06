Antonella Clerici al posto di Carlo Conti e Vanessa Incontrada

Antonella Clerici domani sera su Rai1 al posto di Vanessa Incontrada e Carlo Conti

Cambio di programma domani sera su Rai1: venerdì 21 giugno, in prima serata, sulla prima rete della Tv di Stato sarebbero dovuti andare in onda, come annunciato da tempo dai vari settimanali dedicati alla tv, i Seat Music Awards Again, ossia la riproposizione, in un’unica puntata, dei momenti migliori dei Music Awards che Carlo Conti e Vanessa Incontrada hanno condotto in diretta all’inizio di giugno. Tuttavia Rai1 ha deciso all’ultimo momento di cambiare la programmazione, annullando la serata a favore de La Traviata di Giuseppe Verdi, che sarà condotta da Antonella Clerici.

La Traviata domani sera su Rai1 con Antonella Clerici in diretta dall’Arena di Verona

La Traviata di Giuseppe Verdi inaugurerà l’Opera Festival 2019 della Fondazione Arena di Verona, quest’anno giunta alla 79esima edizione. La nuova produzione di questa prestigiosa opera porta la firma, per scene e regia, di Franco Zeffirelli, morto alcuni giorni fa. Dunque, proprio in suo ricordo, Rai1 renderà disponibile il segnale free a tutte le emittenti del mondo domani sera, con l’evento in questione che sarà condotto, come affermato nel primo paragrafo, da Antonella Clerici.

Come scrive il sito Ildecoder.com, sarà a tutti gli effetti un kolossal, l’allestimento più grande mai realizzato all’Arena di Verona negli ultimi quarant’anni. Alla serata parteciperanno il Presidente della Repubblica, la Presidente del Senato, il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro del Turismo.

Carlo Conti e Vanessa Incontrada: la serata dei Seat Music Awards Again rimandata?

Non è chiaro se la serata dedicata al meglio dei Music Awards 2019 con Vanessa Incontrada e Carlo Conti è stata annullata o semplicemente rinviata, appunto per lasciare spazio a La Traviata con Antonella Clerici: sicuramente si saprà quando verranno resi noti i palinsesti dei prossimi giorni.