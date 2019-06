Giulia De Lellis stupisce su Andrea Iannone: “Non mi sopporta”

Andrea Iannone è stufo di Giulia De Lellis? La confessione inaspettata

Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono ormai usciti allo scoperto. L’influencer e il campione di MotoGp si sono mostrati insieme in Sardegna, dove hanno trascorso una settimana di vacanza insieme alla famiglia della De Lellis, segno che la coppia sta facendo sul serio. In questi giorni Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono inseparabili, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha seguito il fidanzato ad Assen per le prove del campionato di MotoGP. A sorpresa però la 22enne romana ha postato questo messaggio su Instagram, come visibile nella foto in fondo all’articolo:

“Non mi sopporta già più!”.

Una battuta ironica quella di Giulia che ha regalato ai followers uno spaccato di vita quotidiana con Andrea Iannone che l’ha ripresa per averlo schizzato con il limone. Sui social la 22enne e lo sportivo sembrano già molto affiatati, pronti a scambiarsi battutine alla Sandra e Raimondo.



Giulia De Lellis stuzzica Andrea Iannone su Instagram e svela una novità

Giulia De Lellis ha stuzzicato Andrea Iannone in queste ore. Su Instagram Stories l’influencer ha scherzato con il fidanzato raccontando ai suoi followers che oggi avrà un motorino di prova per seguire Andrea Iannone, questo perchè il campione di MotoGP vorrebbe averla sempre vicina.

“Siccome lui vuole sempre stare con me, come avete capito è molto preso, mi danno un motorino così io sto dietro mentre lui fa le prove”.

Sono state queste le parole di Giulia De Lellis e la reazione di Andrea Iannone non si è fatta attendere.

Andrea Iannone parla di Giulia De Lellis e spiazza tutti: “Che condanna”

Andrea Iannone, che è stato difeso dal fratello di recente, al telefono durante la rivelazione di Giulia De Lellis ha reagito scoppiando a ridere. L’ex di Belen Rodriguez ha poi raccontato alla persona con cui stava parlando: