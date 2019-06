Roberto Poletti, Valentina Bisti fa una battuta: “Unomattina? Ho paura”

Valentina Bisti, battuta a Roberto Poletti su Unomattina Estate: “Ho paura di rimanere sola”

E’ iniziata oggi, lunedì 17 giugno 2019, la nuova edizione estiva di Unomattina, con Valentina Bisti per la terza stagione consecutiva alla conduzione, quest’anno affiancata dal giornalista Roberto Poletti. E i due, prima dell’appuntamento d’esordio di oggi, sono intervenuti in diretta nell’ultima puntata dell’edizione invernale, andata in onda venerdì, come sempre con Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi, anche se in studio si è presentata solo Valentina Bisti: Roberto Poletti è invece intervenuto in collegamento dalla stazione di Saronno (Varese). Durante lo spazio a loro dedicato, i due conduttori di Unomattina Estate si sono lasciati andare ad un simpatico (e probabilmente non previsto) siparietto: mentre Poletti parlava, è passato un treno, dunque la collega dallo studio ha asserito scherzosamente:

Ti sposti un po’? Sta passando un treno! Ho paura che tu ti possa fare male e io lunedì rimanga da sola…

“Ecco, adesso mi sento più tranquilla” ha poi aggiunto la giornalista, appena il collega si è spostato dalla classica ‘linea gialla’.

Unomattina, Roberto Poletti risponde alla battuta di Valentina Bisti: “Sei protettiva!”

“Come sei protettiva!” ha quindi asserito Roberto Poletti, rivolgendosi a Valentina Bisti, che ha commentato affermando: “Assolutamente! Ti aspetto domenica qui in studio per le prove”. La giornalista, su richiesta dei padroni di casa dell’edizione invernale, ha poi anticipato qualcosa su Unomattina Estate, dichiarando:

Quest’anno avremo tante rubriche: parleremo di cucina, di piante e di fiori, ma anche uno spazio dedicato ai gialli dell’estate. Parleremo inoltre dei luoghi del cuore ma anche di musica, con le canzoni di oggi e di ieri.

“La novità è anche che partiremo alle 7.10 e finiremo alle 10.30” ha poi detto, invece, Roberto Poletti, aggiungendo: “Ci saranno come sempre le tradizionali rubriche di economia, di medicina e di cronaca e i vari approfondimenti… e, soprattutto, la simpatia di Valentina Bisti!”.

Valentina Bisti e Roberto Poletti: Unomattina Estate si allunga di mezz’ora

Come detto da Roberto Poletti, quest’anno Unomattina Estate finirà ogni giorno alle 10.30, a differenza delle passate edizioni (le ultime due delle quali condotte da Valentina Bisti prima con Tiberio Timperi e poi con Massimiliano Ossini), terminate sempre alle 10.00.