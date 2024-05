Il Clandestino, Hassani Shapi colpito da Edoardo Leo: “Generosità rara”

Le parole di Hassani Shapi per il collega

Tutti pazzi di Palitha, è proprio il caso di dirlo. Questo particolare personaggio de Il Clandestino è certamente la vera rivelazione della serie tv di Rai 1 e ovunque sui social la gente lo adora. Ed è proprio il rapporto tra questo personaggio e quello del protagonista Luca Travaglia ad essere considerato da molti come la chiave del successo di questa serie tv. Un feeling, quello tra i due personaggi, che rispecchia anche gli attori che li interpretano. Entrambi infatti nelle interviste spendono parole di stima e affetto l’uno per l’altro e raccontano della grande alchimia nata sul set. In particolare Hassani intervistato dal settimanale Tele Sette su Edoardo Leo dice:

“La sua professionalità è accompagnata da una generosità nei confronti dei colleghi che è davvero rara da trovare. E’ stato sempre disponibile a dare consigli e supporto”.

Non solo Edoardo Leo, altri colleghi sono rimasti nel cuore dell’attore

Il volto di Hassani Shapi è uno dei più amati del panorama cinematografico italiano e internazionale e i suoi ruoli restano sempre nella memoria del pubblico. A proposito di questo l’attore de Il Clandestino ha ricordato alcuni suoi celebri compagni di set. Ad esempio su Luca Argentero, con cui ha condiviso il film Lezioni di cioccolato, l’attore dice: “Un eterno ragazzo con un sorriso che conquista”. E che dire poi del celebre Gianni Morandi con cui ha recitato nella serie L’isola di Pietro? Il primo giorno Hassani non sapeva quanto Gianni fosse amato ma poi l’ha capito “quando è arrivato con un LP degli anni 70 con le sue canzoni entrate nel mito”. Infine su Antonio Albanese, compagno di Il nostro matrimonio è in crisi, dice: “Lui non si risparmia. Un artista curioso del mondo che mi è piaciuto molto”.

L’attore de Il Clandestino spera in un ruolo simile

In attesa di scoprire cosa succederà nella prossima puntata della serie, in onda lunedì 13 maggio in prima serata su Rai 1, ad Hassani Shapi è stato chiesto, durante l’intervista alla fonte sopracitata, quali sono i suoi sogni oggi. “Vorrei un altro ruolo come quello de Il Clandestino che possa dar soddisfazioni” dice l’attore. Sul privato invece ha la sua meravigliosa famiglia nel villaggio in Kenya vicino al mare dove vive circondato da animali. “E’ il mio rifugio. Cosa posso desiderare di più?” conclude.