Uomini e Donne, Angela Nasti e Alessio. Lei: “Quanta bassezza!”

Alessio Campoli e Angela Nasti attaccati dopo Uomini e Donne: la replica social

Angela Nasti ha terminato da poco il suo percorso televisivo a Uomini e Donne, uscendo dal programma in coppia con Alessio Campoli. I due, a differenze delle altre coppie nate negli studi televisivi Elios di Roma, hanno scelto di viversi il loro rapporto in maniera più discreta, senza esporsi più di tanto a livello mediatico. Tale scelta però non è piaciuta ai fan della trasmissione, che accusano la tronista di aver fatto una scelta non di sentimento, ma puramente televisiva.

Quanta bassezza (…) La scelta televisiva, come dici tu, avrebbe dovuto prevedere come diretta conseguenza lo sbandierare a destra e sinistra notizie su noi due

ha replicato l’ex protagonista di Uomini e Donne, facendo notare che se fosse stata una scelta puramente mediatica di certo avrebbe sfruttato la situazione in maniera diversa, facendo qualche copertina magari. Angela Nasti e Alessio Campoli sono felici così, anche senza apparire su Instagram.

Angela Nasti difende la sua scelta a Uomini e Donne: “Sveglia ragazze!”

Angela Nasti, senza pensarci due volte, ha difeso la sua scelta a Uomini e Donne da chi l’ha attaccata dicendole che le motivazioni che l’hanno spinta a scegliere Alessio Campoli siano legate soltanto al business televisivo, visto che non si fa vedere in giro con il suo nuovo compagno. L’influencer non ha nessuna intenzione di starsene con le mani in mano e per questo motivo ha risposto a ogni singola accusa sul web.

Sveglia ragazze, bisogna conoscersi, viversi e poi pubblicare foto per dimostrare a voi dove siamo arrivati

ha replicato Angela Nasti di Uomini e Donne, specificando il motivo per cui lei e Alessio hanno scelto di non apparire più del dovuto insieme. Già qualche giorno fa era arrivata la replica di Alessio Campoli in merito all’argomento. I due hanno scelto di viversi la loro relazione a telecamere spente e mostrarsi in pubblico soltanto a rapporto maturato. Dopo di tutto ora è arrivato il momento di viversi nel mondo reale.

Uomini e Donne: Angela Nasti è la nuova Sara Affi Fella? Lei sbotta

Molto probabilmente il dubbio dei fan di Uomini e Donne è dovuto al precedente scandalo che ha avuto protagonista Sara Affi Fella, per questo motivo hanno paura che Angela Nasti non pubblichi foto in compagnia del suo compagno perché non interessata a lui. L’ex tronista però non ha particolarmente apprezzato il paragone e ha fatto notare che utilizzare Sara Affi Fella come metodo di paragone per insultare qualcuno non è cosa propriamente elegante da fare.