Manuel Galiano ricomincia senza Giulia: “Roma sto arrivando”

Uomini e Donne: Manuel Galiano torna a Roma senza Giulia Cavaglià

Manuel Galiano e Giulia Cavaglià, come noto un po’ a tutti, si sono lasciati. Il motivo non è dato saperlo, ma pare che le voci di corridoio inerenti a un presunto tradimento di Manuel ai danni dell’ex tronista di Uomini e Donne abbiano sicuramente giocato un ruolo fondamentale nella fine della loro storia. Ma non è finita qua perchè poco fa Manuel Galiano è tornato a far parlare i suoi numerosissimi supporter. Il motivo? In pratica il ragazzo ha pubblicato un video su instagram, e nella didascalia ha rivelato schiettamente:

“Roma i’m coming (sto arrivando…)…Stesso zaino, stesso treno e stesso posto…”

Un annuncio che ha preso tutti i fan di Manuel Galiano in contropiede. Perchè avrà lasciato la Liguria per far ritorno a Roma?

Manuel Galiano negli studi di Uomini e Donne: la foto fa impazzire i fan

A quanto pare Manuel Galiano è tornato a Roma per motivi lavorativi. Difatti il giovane, dopo aver annunciato di essere diretto nella città capitolina, ha pubblicato una foto su instagram insieme a uno degli autori storici del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, Michele Perna, scrivendo nella didascalia:

“Guardate chi ho trovato…Ciao cuore d’uomo…Michele Perna…”

La foto, oltretutto, è stata scattata proprio nello studio del Trono Classico di Uomini e Donne. Che il ragazzo sia stato convocato dalla redazione del dating per parlare della fine della sua relazione con Giulia Cavaglià? Oppure potrebbe bollire altro in pentola?

Anticipazioni Uomini e Donne: Manuel Galiano nuovo tronista?

Ovviamente i fan di Manuel Galiano, appena lo hanno visto negli studi di UeD, si sono immediatamente precipitati sui social per dichiarare di essere convinti sia stato convocato dalla redazione per sostenere un provino per diventare nuovo tronista. Potrebbe esserci seriamente questo clamoroso colpo di scena? Chissà, intanto oggi altri due protagonisti di Uomini e Donne, Andrea e Natalia, hanno annunciato di essere pronti per il grande passo: andare a convivere.