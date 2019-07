Morto Luciano De Crescenzo, scrittore e attore: Napoli è in lutto

Luciano De Crescenzo è morto: mondo della cultura in lutto

Mondo della cultura nuovamente in lutto. Cos’è successo? E’ morto Luciano De Crescenzo. L’uomo aveva 90 anni e ne avrebbe compiuto 91 fra un mese esatto. Ad annunciarlo è stata direttamente la casa editrice dello scrittore in uno stringato comunicato stampa. In base a quanto riportato da Quotidiano.net, Luciano De Crescenzo era ricoverato in Ospedale a Roma, dove abitava ormai da molti anni. Pare fosse ricoverato per via di alcune complicazioni dovute a una polmonite. Ovviamente questa notizia ha colpito tutti i suoi numerosi fan, i quali si sono immediatamente riversati sui social per esprimere le più sincere condoglianze alla famiglia.

E’ morto Luciano De Crescenzo: addio allo scrittore napoletano. La sua biografia

Come detto pocanzi, purtroppo il popolare scrittore partenopeo Luciano De Crescenzo è deceduto. L’uomo era nato a Napoli il 18 agosto 1928. E’ sempre stato un artista completo, passando dalla scrittura alla musica con estrema nonchalance, dimostrando a tutti la sua poliedricità. Luciano De Crescenzo ha scritto ben 50 libri in tutta la sua vita. Libri che hanno venduto ben 18 milioni di copie in tutto il Mondo. Difatti i suoi manoscritti sono stati tradotti in 19 lingue, diventando uno degli autori italiani più famosi di sempre in tutto il Mondo. L’uomo ha fatto anche l’attore, recitando in film molto importanti, tra i quali Sabato, domenica e lunedì di Lina Wertmüller. Inutile negare che questi giorni siano stati davvero molto difficili per il mondo della cultura visto che ieri è morto anche Andrea Camilleri.

Luciano De Crescenzo: negli anni ’80 e ’90 ha fatto anche Tv

Luciano De Crescenzo, negli anni ’80 e ’90, si è anche cimentato come conduttore televisivo. Difatti in quegli anni il famoso scrittore di origini napoletane ha presentato sulle reti Rai la trasmissione intitolata Zeus – Le Gesta degli Dei e degli Eroi. In questo programma Luciano De Crescenzo parlava di miti e delle leggende legate alla cultura classica greca. Una trasmissione che poi negli anni è andata in onda anche sulle reti Mediaset.