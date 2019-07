Roberta Morise su Magalli: “Non mi interessa cosa dicono di lui”

Giancarlo Magalli, parla Roberta Morise: “Gran signore. Non mi importa cosa dicono gli altri”

Si è raccontata con un’intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale NuovoTv Roberta Morise, conduttrice de I Fatti Vostri, che tra una domanda e l’altra non ha potuto non parlare, ovviamente, dello storico padrone di casa del programma del mezzogiorno di Rai2, che affianca dall’anno scorso: Giancarlo Magalli. “Mi ha fatto sentire come se fossi a casa mia, fin dalla prima puntata” ha dichiarato su di lui la showgirl. Subito dopo, per commentare quanto detto dalla giornalista che ha realizzato l’intervista, ossia che il rapporto che Magalli ha avuto con Adriana Volpe è finito in tribunale, ha invece dichiarato:

Quello che dicono gli altri di lui non mi interessa. Io parlo per me: posso dire senza ombra di dubbio che Giancarlo è un gran signore, un uomo di intelligenza rara, amabile, piacevole e ironico nel modo giusto.

I Fatti Vostri, Roberta Morise riconfermata accanto a Magalli: “E’ andata benissimo!”

Come già fatto in un’altra recente intervista, nella quale ha parlato anche di un momento particolare che sta vivendo nella sua vita privata, Roberta Morise, dopo aver detto la sua su Giancarlo Magalli, ha parlato in generale de I Fatti Vostri, asserendo:

L’anno scorso è andata benissimo. E’ stato un grande successo e sono molto felice dell’esperienza fatta […] il gruppo di lavoro è stato consolidato e pieno di entusiasmo, sempre capitanato da Michele Guardì.

“Grazie a I Fatti Vostri ho imparato che fare una diretta quotidiana richiede impegno e sacrificio, ma ripaga con grande amore da parte del pubblico” ha affermato inoltre.

Roberta Morise svela cosa farà prima di ricondurre I Fatti Vostri con Giancarlo Magalli

E in attesa di tornare come conduttrice a I Fatti Vostri, Roberta Morise prima della fine dell’intervista ha rivelato: “Nei mesi estivi presenterò alcune serate in giro per l’Italia, ma tornerò anche in Calabria, la mia terra”.