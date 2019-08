Amici Vip 2019 cast: svelato il nome di un altro concorrente

Amici Vip concorrenti: Francesca Manzini nel cast? L’indiscrezione

Cresce l’attesa per la prima edizione della versione Vip del talent Amici. Non ci sono ancora conferme ufficiali sul cast, ma tra i candidati dovrebbero esserci Laura Torrisi, Pamela Camassa, Joe Bastianich, con la partecipazione di Irama, Alberto Urso, Giordana Angi e Annalisa. Il cast di concorrenti di Amici Vip sarà molto eterogeneo di artisti. Secondo il portale Blogo, dovrebbe arrivare Francesca Manzini ad Amici Vip, che abbiamo visto diverse volte ospite a Vieni da Me, il programma condotto da Caterina Balivo subito dopo il Tg1 delle 13.30 sul primo canale della Tv di Stato. Francesca Manzini non avrebbe niente a che fare con il ballo nè con il canto: lei è una talentuosa imitatrice e comica romana. Nella scorsa stagione televisiva è stata l’Asia Argento di Mai Dire Talk, il programma dalla Gialappa’s Band non rinnovato per il 2019/20 su Italia 1.

Francesca Manzini nel cast di concorrenti di Amici Vip 2019 con Imparato?

Classe 1990, Francesca Manzini è di Roma, figlia di un dirigente della Lazio importante e proprio da lui ha preso la passione per il calcio. Oltre ad essere una straordinaria imitatrice (tra i personaggi che ha imitato ci sono Mara Venier, Maria De Filippi, Simona Ventura e Asia Argento) e attrice (ha recitato nel film di grande successo di Carlo Verdone del 2018, ‘Benedetta Follia), ha anche un lavoro segreto. È una esperta di mediazioni finanziarie, ha rapporti lavorativi con le multinazionali e le ambasciate, parla tre lingue nonostante non si sia mai diplomata. Speaker a RDS, dopo essere stata ospite nella scorsa stagione a Vieni da Me in più occasioni e aver partecipato in alcuni programmi targati Mediaset, Francesca Manzini potrebbe diventare una tra i concorrenti di Amici Vip. Nelle ultime ore si è fatto anche il nome nel cast di Amici Vip di Cristian Imparato.

Amici Vip non sarà in diretta: svelata la data della registrazione

Il talent Amici Vip non sarà in diretta. Il programma verrà registrato qualche giorno prima. Come vi abbiamo già anticipato in alcuni nostri articoli, la prima puntata di Amici Vip sarà registrata venerdì 20 settembre presso gli Studi Elios in Roma e trasmessa tre giorni dopo, lunedì 23 settembre, in prima serata su Canale 5. Non ci sarà Michelle Hunziker ma Maria De Filippi aprirà le danze per poi cedere il testimone alla collega a partire dalla seconda puntata. Amici 19, invece, tornerà come di consueto con il pomeridiano da metà novembre, mentre il Serale trasmesso in primavera, subito dopo la fine di C’è Posta Per Te.