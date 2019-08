Eliana Michelazzo fidanzata con Daniele: “Non servono parole…”

Eliana Michelazzo ha trovato l’amore: Daniele è il nuovo fidanzato?

Dopo essere stata protagonista del ‘Pamela Prati Gate’ nella seconda parte della scorsa stagione televisiva, Eliana Michelazzo si è fidanzata. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha trovato finalmente una persona in carne e ossa da amare. Come tutti ricorderemo, Eliana Michelazzo ha avuto una relazione di dieci con il fantasma Simone Coppi. L’uomo, che in realtà si è scoperto essere il modello Stephen Weiler, era stato presentato virtualmente da Pamela Perricciolo, la seconda agente di Pamela Prati. A confermare il tutto è stata proprio lei con una dedica al misterioso compagno di cui si conosce soltanto il nome, Daniele:

“Non servono parole…basta poco per sentirsi sereni”.

Dopo il trambusto del finto matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone, Eliana Michelazzo ha finalmente voltato pagina e ha deciso di intraprendere una nuova conoscenza. Quello che conta realmente è che Daniele esiste.

Eliana Michelazzo fidanzata con Daniele: archiviata la storia con Simone Coppi

Dopo aver affrontato un periodo di riflessione sugli ultimi dieci anni della sua vita, Eliana Michelazzo ha deciso di reagire. L’ex agente di Pamela Prati ha stravolto la sua vita. In vacanza a Ibiza, Eliana Michelazzo ha conosciuto un nuovo ragazzo di nome Daniele, grazie ad un amico in comune che la Michelazzo non vedeva proprio da dieci anni. I due sono stati beccati insieme sulla spiaggia del Piccolo Pervero, nella località omonima del comune di Arzachena, in Sardegna. Diverse sono state le storie pubblicate dalla donna sul suo profilo Instagram in compagnia dell’uomo. Sarà proprio questo Daniele il nuovo fidanzato di Eliana Michelazzo? Lei ha pubblicato una foto sui social in cui si vede la sua mano su quella di uomo e, a suo dire, presto racconterà tutto. Lo farà presto in tv? Non ci resta che aspettare.

Eliana Michelazzo presenta il nuovo fidanzato da Barbara D’Urso?

Con l’arrivo della nuova stagione televisiva tutti i programmi torneranno finalmente in onda dopo la pausa estiva. Si parlerà ancora di Pamela Prati? Di recente Paola Pireddu ha fatto un lungo e duro sfogo contro alcune trasmissioni. Potrebbe ritornare a farsi viva nei salotti di Barbara D’Urso Eliana Michelazzo ma non per parlare di Mark Caltagirone e dell’orrenda storia del fantomatico matrimonio della Prati che ha visto il coinvolgimento di minori. L’ex agente della showgirl potrebbe presentare il suo nuovo fidanzato.