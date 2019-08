Grande Fratello Vip: Lorenzo Riccardi e Andrea Melchiorre nel cast

Andrea Melchiorre in lizza per entrare al GF Vip 4: la conferma

Tra pochi mesi inizierà la quarta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, e di voci di corridoio sul cast ne sono uscite già a iosa on line, e non solo. E proprio a tal proposito il settimanale Nuovo Tv ha lanciato uno scoop che ha già mandato in visibilio i tantissimi fan di Uomini e Donne. Difatti, in base alle fonti interpellate dal settimanale di gossip diretto da Riccardo Signoretti, pare che gli autori della versione vip del padre di tutti i reality show vorrebbero come inquilino della casa più spiata dagli italiani nientepopodimeno che Andrea Melchiorre. Quest’ultimo, per i pochi che non lo sapessero, è stato uno dei corteggiatori di Valentina Dallari, la quale l’ha anche scelto. Questi rumor verranno confermati? Davvero Andrea Melchiorre sarà un nuovo concorrente del GF Vip?

Grande Fratello Vip anticipazioni: Lorenzo Riccardi concorrente

A quanto pare Andrea Melchiorre potrebbe non essere l’unico possibile nuovo concorrente della prossima edizione del GF Vip di Alfonso Signorini proveniente dal mondo del Trono Classico di Uomini e Donne. Difatti, in base alle indiscrezioni raccolte dal magazine diretto da Riccardo Signoretti, in lizza per entrare nella Casa di Cinecittà ci sarebbe anche Lorenzo Riccardi, il quale ha fatto molto parlare ultimamente per aver deciso di non seguire Claudia in America. Quest’ultimo, proprio grazie alla sua spumeggiante personalità, è riuscito a conquistare il cuore di tutti i telespettatori del dating show. E forse proprio per questa ragione che gli autori del Grande Fratello Vip potrebbero volerlo nella dimora ‘gieffina’, sicuri che potrebbe portare scompiglio.

Gossip GF Vip: Karina Cascella si candida come opinionista?

Se ormai è noto chi sarà il prossimo conduttore del Grande Fratello Vip, di contro non sono ancora stati svelati i nomi degli opinionisti. E a tal proposito pare che Karina Cascella accetterebbe di buon grado di rivestire questo ruolo. Difatti la donna, a una domanda posta da un fan su instagram se le piacerebbe fare l’opinionista del reality, ha risposto con un emoji sorridente attorniato da tanti cuoricini. Uno smile che molti supporter hanno interpretato come una sorta di sua auto candidatura. Gli autori del GF Vip 2019 cui faranno un pensierino? Intanto sempre in base alle indiscrezioni riportate dal settimanale Nuovo Tv pare che in lizza per entrare nella Casa ci siano anche Shalpy, il Mago Otelma, Giucas Casella, Fernanda Lessa, Ilona Staller, Claudia Galanti e Adriana Volpe. Tutti questi rumor verranno confermati?