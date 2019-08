Luca Onestini si separa da Ivana Mrazova: il messaggio toccante

Luca Onestini e Ivana Mrazova lontani: la dichiarazione d’amore di lui

La storia d’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova prosegue a gonfie vele. Conosciuti durante la loro partecipazione nella seconda edizione della versione Vip del Grande Fratello, quando lui era ancora legato a Soleil Sorge (che poi ha scoperto di essere stato tradito dalla donna con Marco Cartasegna), hanno deciso di iniziare a frequentarsi e da quel giorno non si sono più lasciati. Luca Onestini e Ivana Mrazova sono, senza ombra di dubbio, una delle coppie più limpide e pulite che ci siano, affiati e molto uniti. Le vacanze sono finite, Ivana è dovuta ritornare dalla sua famiglia. Luca, invece, è rimasto in Sardegna dove va in onda il programma che conduce su RTL 102.5. Su Instagram, Onestini le ha fatto una dedica d’amore:

“Un bacio che mi porterò dietro per due settimane, come l’ultimo respiro profondo prima di una lunga immersione”.

Ivana Mrazova insultata: cos’è successo alla fidanzata di Luca Onestini

La modella Ivana Mrazova è stata insultata sui social. La fidanzata di Luca Onestini ha deciso di zittire chi si è permesso di scagliarsi contro di lei con uno sfogo chiaro e forte. Da un po’ di tempo, ha tenuto a precisare, che tramite il suo profilo Instagram fa conoscere a chi la segue solo una piccola parte della sua vita e a decidere cosa e quando è solo ed unicamente lei. Ivana Mrazova, poi, ha proseguito affermando: “Il rispetto non deve mai mancare”. La valletta di Gianni Morandi al Festival di Sanremo 2012 sta vivendo una bellissima storia d’amore con Luca Onestini. La coppia ha trascorso le vacanze insieme in Sardegna, dividendosi tra impegni lavorativi, momenti romantici e l’immancabile presenza dell’amico Raffaello Tonon.

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono pronti a sposarsi? Il retroscena

Nelle ultime settimane si è tornato a parlare di un eventuale matrimonio tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. A svelarlo non sono state le riviste, settimanali o siti di gossip, ma alcuni fan sui social. Questi hanno sostenuto di aver ricevuto mezza conferma dopo aver incontrato la coppia in Sardegna. In realtà la proposta di matrimonio sarebbe arrivata alla fine dello scorso anno tramite il settimanale Spy. In quell’occasione Luca Onestini aveva parlato dell’emozione provata quando ha indossato insieme alla sua compagna Ivana Mrazova gli abiti nuziali per lavoro. Quando li indosseranno per andare all’altare? Le nozze e i figli restano obiettivi importanti nelle loro vite.