Martina Nasoni volta pagina dopo il GF, Daniele pensa ancora a lei?

Grande Fratello: Martina Nasoni non parla più di Daniele Dal Moro

Nelle sue Instagram Stories Martina Nasoni non ha parlato più di Daniele Dal Moro. Le dirette delle prime settimane di giugno in cui la vincitrice del Grande Fratello pensava sempre al bel veronese sembrano essere un ricordo lontano e anche i botta e risposta social delle scorse settimane sarebbero stati archiviati dalla ragazza dal cuore di latta. Sono giorni ormai che Martina Nasoni non parla di Daniele Dal Moro su Instagram. Ha voltato pagina? La ragazza dopo il GF 16 ha ammesso di sognare di partecipare a Amici Vip, nei suoi sogni ci sarebbe perciò il mondo dello spettacolo. La ragazza si è concessa una vacanza in Puglia dalla quale è tornata pochi giorni fa e proprio ieri ha deciso di cambiare look, tagliando i capelli e schiarendo la chioma. Cambierà qualcosa anche nella sua vita privata?



Daniele Dal Moro pensa ancora a Martina Nasoni? La strana risposta

Se Martina Nasoni in questi giorni sui social non ha parlato di Daniele Dal Moro, l’ex gieffino ha voluto rispondere alle domande dei followers sulla vincitrice del GF 2019. Dopo aver svelato il pensiero dei suoi cari su Martina, Daniele Dal Moro ha risposto a chi gli ha chiesto se ci riproverebbe con lei, citando queste parole della canzone La solitudine di Laura Pausini:

“Non è possibile dividere la vita di noi due, ti prego aspettami amore mio che illuderti non so”.

Segno che Daniele Dal Moro pensa ancora a Martina Nasoni oppure di è trattato di una risposta ironica da parte del bel veronese?

Daniele Dal Moro del Grande Fratello 16 ha rifiutato Temptation Island

Su Instagram Stories Daniele Dal Moro ha ammesso di aver rifiutato di partecipare a Temptation Island. Non si sa se la proposta è arrivata quando lui e Martina Nasoni erano una coppia, oppure Daniele avrebbe dovuto partecipare al reality da single, in qualità di tentatore. Quel che è certo è che il ragazzo ha rinunciato al programma che a breve tornerà su Canale5 con la versione vip.