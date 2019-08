Temptation Island Vip: Chiara pronta a tradire Simone Bonaccorsi?

Chiara Esposito tradirà Simone Bonaccorsi a Temptation Island Vip?

Un’altra coppia che intraprenderà il viaggio dei sentimenti a Temptation Island Vip sembra già a rischio rottura, dopo Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti: stiamo parlando di Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi. Nel video di presentazione la ‘Professoressa’ de L’Eredità ha ammesso di voler partecipare al docu-reality, condotto da Alessia Marcuzzi, per capire se riuscirà a non tradire il fidanzato con i tentatori single che saranno nel villaggio delle fidanzate:

“Voglio capire se non ripeterò lo sbaglio fatto quattro anni fa. Magari mi lascio distrarre come è già successo, oppure potrebbe essere una certezza in più che gli sbagli commessi non li ricommetto più”.

Chiara Esposito riuscirà a non cadere davanti ai fisici statuari e agli aitanti tentatori come Alessandro Catania e David Nenci? Simone Bonaccorsi, invece, ha dichiarato di partecipare a Temptation Island Vip per capire se Chiara lo ami davvero.

Temptation Island Vip: Simone Bonaccorsi innamorato di Chiara. Lei lo tradirà?

I telespettatori di Temptation Island Vip dovranno fare molta attenzione a Chiara Esposito che potrebbe causare più danni rispetto alle altre fidanzate. Lei, insieme a Nathalie Caldonazzo che ha dichiarato di essere già in crisi con Andrea Ippoliti, promettono di regalare al pubblico numerosi colpi di scena. La Esposito, infatti, non si preclude nulla nel futuro a Temptation Island Vip, arrivando ad affermare che potrebbe anche tradire Simone Bonaccorsi, come già fece circa quattro anni fa. Il fidanzato, Simone Bonaccorsi, invece si è detto molto innamorato di lei. Ma chi è Chiara Esposito? Classe 1999 siciliana è diplomata al liceo artistico statale ‘Renato Guttuso’ di Catania e, attualmente, frequenta l’accademia di recitazione CAMS studio. Ha preso parte a Miss Italia nel 2016 classificandosi al sesto posto. Nello stesso anno vince la fascia regionale di Miss Sicilia e Miss Nazionale di Miss Eleganza. Chiara è nota per aver preso parte a L’Eredità nel ruolo di Professoressa.

Temptation Island Vip: chi è Simone Bonaccorsi, fidanzato di Chiara Esposito

A Temptation Island Vip parteciperanno tra le sei coppie anche Chiara Esposito e il fidanzato. Chi è Simone Bonaccorsi? Classe 1995 di Catania, è un modello. Ha lavorato per diversi brand di moda ed è stato eletto Il Più Bello d’Italia lo scorso anno. La televisione è una delle sue più grandi passioni: ha partecipato a Ciao Darwin di Paolo Bonolis nella scorsa stagione nella puntata ‘Belli contro Brutti’. Dopo aver vinto il concorso di bellezza, il ragazzo ha deciso di lasciare Catania e trasferirsi a Milano dove è entrato a far parte di una famosa agenzia di moda.