Uomini e Donne, Andrea Dal Corso a Teresa Langella: “Voglio un figlio!”

L’ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella sta raggiungendo un altro traguardo grazie al suo singolo Ibiza & Formentera . Il pezzo su Youtube conta quasi due milioni di visualizzazioni. Un risultato che un tempo era un traguardo importante e che in epoca streaming si è ridimensionato, ma resta comunque un piccolo passo in avanti. La vedremo prossimamente nelle vesti di cantante ad Amici Vip, dopo aver indossato quelle da tronista nella scorsa stagione di Uomini e Donne? Al momento Teresa Langella non risulta tra i componenti del cast di Amici Vip , ma questo non significa che la notizia potrebbe arrivare nelle prossime ore.

La coppia formata da Andrea Dal Corso e Teresa Langella è tornata al centro dei gossip di Uomini e Donne. Come annunciato dall’ex tronista, Andrea Dal Corso desidera diventare padre e avere presto un figlio da lei. In una intervista rilasciata al settimanale Lei, Teresa Langella ha confessato l’ultimo gesto d’amore del suo compagno. Un gesto che è arrivato durante le loro vacanze a Formentera e che l’ha completamente spiazzata. I due avevano avuto una discussione; il giorno dopo, lei ancora provata, si è addormentata facendo saltare un paio di cose che dovevano fare insieme:

La storia di Teresa Langella e Andrea Dal Corso ha tenuto banco a Uomini e Donne nella scorsa stagione. Lei ha scelto lui, il veneto non si è presentato cambiando idea in un secondo momento ed è tornato da lei che l’ha perdonato. Il ‘NO’ di Andrea Dal Corso è stato il più clamoroso della storia di Uomini e Donne. Quel periodo sembra ormai lontano: i due potrebbero presto formare una famiglia. A farlo sapere è stata proprio Teresa Langella che ha raccontato un aneddoto privato: Andrea Dal Corso desidera avere un figlio da lei. Una bella notizia che ha trovato l’appoggio e la condivisione da parte di centinaia fan della coppia. Presto, dunque, l’ex tronista e l’ex corteggiatore del seguitissimo dating sentimentale di Maria De Filippi potrebbero fare degli annunci davvero importanti sui loro account social.