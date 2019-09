Mahmood, incidente dopo un tuffo in mare: cosa è successo (FOTO)

Mahmood, piccolo incidente dopo un tuffo: soccorso da Elodie di Amici di Maria De Filippi

Dopo qualche giorno a Mykonos in vacanza con Dario Fantini, produttore discografico di ‘Soldi’, compagno di viaggio e non solo del giovane cantante, Mahmood si è goduto l’ultimo mare in Sardegna insieme all’amica Elodie di Amici di Maria De Filippi con diverse uscite in barca. Mahmood ha avuto un incidente, ma fortunatamente nulla di grave. Cosa è successo esattamente? Come riportato dal settimanale Chi, il vincitore della 69esima edizione del Festival di Sanremo ha fatto male i conti con il fondale sardo e dopo un tuffo è riemerso ferito. Incurante degli scogli a fiori, Mahmood non si è accorto che vi erano alcuni ricci di mare e si è procurato una ferita abbastanza importante sulla testa. Immediatamente si è rivolto alla cantante Elodie Patrizi e a una amica che era con loro per chiedere soccorso.

Mahmood ed Elodie Patrizi sorprendono: la cantante si mostra in topless

Nelle foto pubblicate dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, Mahmood ed Elodie Patrizi sono stati paparazzati insieme mentre si stavano godendo gli ultimi giorni di vacanza prima di tornare al lavoro. La cantante di Amici di Maria De Filippi si è mostrata in topless, sfoggiando forme fisiche al top. Secondo la rivista, “il topless la elegge come la più sexy tra le cantanti e affascinanti nel panorama musicale italiano”. Dall’altro, invece, Mahmood ha avuto un piccolo incidente ferendosi alla testa dopo un tuffo in mare. I due amici cantanti, però, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo: Mahmood è apparso sano e salvo con un cerotto bianco in testa, dopo aver perso qualche goccia di sangue.

Mahmood riceve i complimenti di Tiziano Ferro per Barrio. Elodie a Sanremo 2020?

Secondo il settimanale Chi, Elodie Patrizi potrebbe sbarcare a Sanremo 2020 di Amadeus. Per la cantante sarebbe arrivata una chiamata dalla Città dei Fiori; vedremo cosa accadrà tra qualche mese. Intanto Mahmood ha ripreso a scalare le classifiche con il suo nuovo singolo Barrio, nonostante Soldi e Calipso siano ancora due pezzi fortissimi in Italia e in Europa. Mahmood ha ricevuto i complimenti da Tiziano Ferro per il suo nuovo singolo, “è una bomba”. Non è la prima volta che il cantante di Latina mostra di apprezzare la musica di Alessandro.