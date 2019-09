Walter Nudo viene finalmente allo scoperto: è amore con Roberta

Walter Nudo dimentica Celine con Roberta: lo scoop

Sull’ultimo numero del settimanale Chi uscito nelle edicole sono state pubblicate delle foto di Walter Nudo insieme a una donna, il cui nome è Roberta. I due sono stati paparazzati in Sicilia, e sono sembrati essere decisamente complici e affiatati. Per tale ragione la rivista diretta da Alfonso Signorini non ha dubbi nell’annunciare: Walter Nudo ha dimenticato Celine con un’altra donna. Difatti l’uomo, nonostante i tanti problemi, anche dopo la sua partecipazione al Grande Fratello, ha cercato di riavvicinarsi molto a quest’ultima. Tuttavia pare che qualcosa non sia funzionato tra loro. Che Walter Nudo abbia finalmente trovato la donna della sua vita? Con Roberta avrà maggior fortuna?

Walter Nudo pronto a presentare Roberta al grande pubblico?

Molti fan di Walter Nudo, dopo averlo visto sulle pagine del settimanale Chi in atteggiamenti decisamente inequivocabili con Roberta, si sono immediatamente riversati sui social per commentare questa sua nuova presunta relazione. E sono stati tanti a dichiarare su twitter che Walter Nudo potrebbe presto andare ospite da Silvia Toffanin a Verissimo o in una delle varie trasmissioni di Barbara d’Urso per presentare la sua nuova conquista al grande pubblico. Avranno ragione a pensarla in questo modo? Ci saranno presto news a tal proposito? Chissà, intanto è sicura una cosa: Walter Nudo, dopo la grande paura che ha avuto con l’ictus, ha finalmente ritrovato il sorriso con la bella donna. Sarà vero amore?

Walter Nudo commuove sui social: “L’amore non lo vedi, lo senti”

Walter Nudo, dal momento in cui ha vinto il Grande Fratello, è sempre stato molto attivo su instagram, condividendo molti momenti della sua vita con i suoi tantissimi fan. E proprio il suo ultimo post ha commosso un po’ tutti. Il motivo? Walter Nudo ha pubblicato sul social fotografico un bellissimo video insieme a una bambina con handicap, e nella didascalia ha scritto: “L’amore non lo vedi…Lo senti…L’amore di una bambina speciale…” Un post, come detto pocanzi, che è piaciuto tantissimo ai fan, i quali gli hanno fatto i più sinceri complimenti per la sensibilità dimostrata.