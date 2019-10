Italia Si, superstite della Concordia: “Girolamo morto per salvarci!”

“Ho avuto paura di perdere i miei bambini. Li tenevo stretti per mano assieme a mio marito” ha rivelato inoltre Antonella ai microfoni di Italia Si, intervistata da Marco Liorni. E grazie alla sua testimonianza si potrà istruire la pratica per il conferimento della medaglia d’oro civile alla memoria di Giuseppe Girolamo. E da quanto ci risulta, il papà di Giuseppe, dopo aver seguito in televisione la testimonianza di Antonella Bologna, si è messo in contatto con la redazione di Italia Si chiedendo di poter incontrare lei e la sua famiglia, per i quali suo figlio ha dato la vita.

