Raffaella Fico e Armando Izzo di nuovo insieme: weekend ricco di passione

Raffaella Fico e Armando Izzo sono tornati insieme

I ritorni di fiamma, così come le unioni che nascono all’improvviso, oppure le storie che finiscono sono quelli che tengono in piedi quel mondo vuoto del gossip ed ecco che stando al settimanale Diva e Donna sono tornati insieme nientemeno che Raffaella Fico e Armando Izzo dopo che lui l’aveva lasciata dall’oggi al domani lasciandola senza parole, subito pronta a raccontare tutto quanto a Verissimo. E dire che si parlava di un possibile ritorno di lui con l’ex moglie.

Armando Izzo e Raffaella Fico: weekend di passione sulla Costiera Amalfitana

Ebbene sì, si parla di un weekend di passione per Raffaella Fico e Armando Izzo in quel della Costiera Amalfitana tra baci traboccanti di passione, abbracci sensuali e chi ne ha più ne metta sotto l’ombrellone, ma anche in hotel, infatti sembra che abbiano fatto pace nel migliore dei modi ovvero celebrando l’amore e spazzando via così i dubbi che si sono assiepati nella mente della showgirl negli ultimi mesi perché si mormorava che lui avesse intenzione di tornare con la sua ex moglie a cui pare abbia regalato un mazzo di rose rosse.

Cos’è successo tra Armando Izzo e Raffaella Fico? Scoppiata la passione

È nuovamente scoppiata la passione tra Raffaella Fico e Armando Izzo sulla Costiera Amalfitana e come dice il magazine citato poc’anzi i due si sono regalati un fine settimana all’insegna della passione tra baci, abbracci e vicinanza scoppiettante. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene, con la speranza che possa durare e che non ci siano più altri momenti di dubbio da parte di lui.