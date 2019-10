Live Non è la d’Urso, dolore per Barbara: “Mi manca il respiro”

Barbara d’Urso dedica la puntata a Manuel Frattini: “Siamo senza respiro”

Quando se ne va qualcuno del mondo dello spettacolo è sempre un dolore per chi ne fa parte. Barbara d’Urso ha aperto la puntata di stasera di Live Non è la d’Urso con un annuncio doloroso:

“Sul palco di uno spettacolo che lui aveva voluto, di beneficenza, ieri sera in un attimo forse per un arresto cardiaco, è andato via. Siccome noi amici più cari siamo rimasti senza respiro, voglio dedicare la puntata a Manuel. The show must go on”

E’ morto Manuel Frattini, grande ballerino e coreografo, in seguito a un arresto cardiaco. Lui e Barbara d’Urso erano legati da una grande amicizia ed è per questo che ha deciso di dedicargli la puntata di Live di questa sera che sarà particolarmente ricca di argomenti e ospiti.

Live Non è la d’Urso, Barbara su Manuel Frattini: “Compagno di mille avventure”

A Live Non è la d’Urso la conduttrice BARBARA D’URSO ha aperto la puntata ricordando Manuel Frattini, morto in seguito a un arresto cardiaco. Barbara gli ha dedicato la puntata di Live Non è la d’Urso di questa sera oltre che a un toccante post su Instagram dove ha scritto quanto segue: “Ciao Manuel, amico di sempre, compagno di mille avventure, noi e i tuoi amici siamo senza respiro”. La puntata è continuata parlando di al di là e contatti con i morti e gli spiriti con ospiti del calibro di Ivana Spagna, Franco Gatti e Paolo Brosio.

Morto Manuel Frattini, coreografo e ballerino: aveva 54 anni

Era uno dei più stimati coreografi e ballerini del mondo, Manuel Frattini, e per via di un arresto cardiaco è morto all’età di 54 anni. Aveva lavorato anche a diversi programmi sia Rai sia Mediaset. Non sono bastati i soccorsi tempestivi per evitare la grande perdita che la sua famiglia, i suoi amici e il mondo dello spettacolo hanno subito.