Ascolti Tv 8 maggio: Milo Infante con Ore 14 sera supera Nuzzi, GF Vip al 16.20%

Boom di ascolti per Ore 14 sera: i dati nel dettaglio di ieri 8 maggio

Ieri sera è andata in onda su Rai Due una puntata speciale di Ore 14 sera dedicata al caso Garlasco. E il pubblico a casa ha risposto presente regalando a Milo Infante ascolti ottimi. Come infatti riportato dal portale Televisivo DavideMaggio.it il programma di cronaca nera di Rai2 ha tenuto incollati di fronte alla Tv una media di 1 milione e 193 mila spettatori a casa con uno share pari al 9.58%. Rispetto al giorno prima la trasmissione ha guadagnato poco più di 20 mila telespettatori e oltre mezzo punto di share.

Bene Quarto Grado, ma viene superato di poco da Milo Infante: gli ascolti

E la mossa della Rai di piazzare ieri su Rai Due Ore 14 sera: Speciale Garlasco si è rivelata vincente perchè non solo ha dato filo da torcere a Gianluigi Nuzzi con il suo Quarto Grado in onda su Rete 4, ma ha anche vinto la sfida degli ascolti. In base infatti ai dati Auditel riportati dal portale Tv DavideMaggio.it ieri sera il giornalista Nuzzi sul caso Garlasco ha informato 1 milione e 129 mila spettatori a casa con uno share del 9.01%. Il programma di cronaca nera della cadetta Mediaset ha quindi perso di un soffio contro il competitor (la differenza alla fine è stata di 64 mila telespettatori e poco più di mezzo punto di share).

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La serata la vince il Grande Fratello Vip, ma non va oltre il 16.20% di share: gli ascolti dell’8 maggio

Alla fine anche grazie ad una Rai Uno spenta con le teche MilleunaCover Sanremo a vincere la serata, come riportato dai dati Auditel riportati da DavideMaggio.it, è stato il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi con una media di 1 milione e 892 mila spettatori a casa con uno share pari al 16.24%. Tuttavia rispetto a martedì scorso il reality ha subìto una netta flessione perdendo per strada oltre 2 punti di share e 326 mila telespettatori. Su Rai Uno invece le teche dedicate al Festival di Sanremo non sono andate oltre il 13.37% con 1 milione e 926 mila spettatori. Su Italia 1 il lungometraggio The Amazing Spider-Man ha invece conquistato 961 mila telespettatori con uno share del 6.27%. Su La7 Propaganda Live ha tenuto incollati 739 mila spettatori a casa con il 5.28%. Sul canale Nove Maurizio Crozza Fratelli di Crozza ha invece divertito poco più di un milione di telespettatori con uno share del 5.66%.