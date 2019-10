Lory Del Santo offesa da Manila Gorio a Pomeriggio 5: “Fatti da parte!”

Pomeriggio Cinque: Manila Gorio fa uno scivolone su Lory Del Santo

Lory Del Santo è stata una delle protagoniste del talk dedicato alla cronaca rosa di Pomeriggio 5. La regista di The Lady è stata invitata da Barbara d’Urso per chiarire una volta e per tutte se lei ha tradito, o se è stata tradita, Rocco Pietrantonio come Manila Gorio afferma da qualche settimana a questa parte. Lory e Manila non si sono di certo confrontate in maniera pacifica, tutt’altro. Hanno urlato come non mai, rendendo incomprensibile la loro conversazione fin quando Manila Gorio ha offeso Lory Del Santo, affermando che lei ormai è vecchia e deve farsi da parte, lasciando spazio alle donne giovani come lei. Il pubblico di Pomeriggio 5 non ha apprezzato lo scivolone di Manila, protestando durante la diretta di Barbara d’Urso.

Lory Del Santo contro Manila Gorio a Pomeriggio 5: “Volevi incastrarmi!”

Lory Del Santo ha replicato all’offesa facendo una nuova scottante rivelazione su Manila Gorio, affermando che l’opinionista di Pomeriggio Cinque dopo aver preso parte alla puntata della settimana scorsa ha chiamato tutto il cast di The Lady per sapere se qualcuno di loro aveva avuto una relazione con la showgirl, in modo da poterla incastrare in puntata. Lory Del Santo a Pomeriggio Cinque ha affermato di avere le prove di ciò che dice, in quanto avrebbe salvato una conversazione sul suo telefono tra lei e Francesco, un attore di The Lady che le avrebbe rivelato le intenzioni di Manila Gorio.

Manila Gorio si difende a Pomeriggio Cinque: “E’ la mia parola contro la sua!”

Manila Gorio non ha apprezzato la reazione del pubblico in studio, che era tutto dalla parte di Lory Del Santo. L’opinionista ha ricordato che, almeno per il momento, Lory non ha mostrato prove quindi la parola della regista vale proprio quanto la sua. Manila Gorio a Pomeriggio 5 non ha riscosso un certo successo, visto che il pubblico sembra dubitare della sua sincerità. Lory, tra l’altro, qualche giorno prima della puntata ha anche rivelato una decisione importante riguardante la sua vita privata, quella di voler prendere un figlio in affido.