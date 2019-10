Pomeriggio 5, caos con Daniela Martani. D’Urso: “Decido io chi parla!”

Barbara d’Urso rimprovera Daniela Martani a Pomeriggio Cinque

Barbara d’Urso non poteva non affrontare il tema degli haters nel talk dedicato alla cronaca rosa di Pomeriggio 5. La bella conduttrice partenopea ha deciso di ospitare in studio Daniela Martani, reduce dalla polemica che l’ha vista protagonista in quanto ha insultato sui social Chiara Ferragni e Fedez, dando loro degli idioti. I Ferragnez hanno denunciato la Martani, ma il giudice ha deciso di respingere la loro richiesta, assolvendo Daniela. In studio, l’animalista era pronta a spiegare la sua versione dei fatti, ma ha utilizzando un tono decisamente aggressivo nel zittire gli altri ospiti in studio.

Decido io chi parla e chi no, non di certo tu. Quando ti do la parola, parli e non la togli altri. Usa un tono meno aggressivo se vuoi restare qui!

ha sbottato la conduttrice. Barbara d’Urso ha rimproverato Daniela Martani a Pomeriggio 5 per avere usato un tono decisamente poco educato.

Pomeriggio 5, Barbara d’Urso bacchetta Daniela Martani: “Lo fai a casa tua!”

Barbara d’Urso ha bacchettato più volte la sua ospite, visto che continuava a insistere che dare degli idioti a qualcuno non significa insultarlo, ma soltanto esprimere una critica. La conduttrice di Pomeriggio Cinque ha provato a far ragionare la sua ospite, ma Daniela Martani non ha voluto sentire ragioni, sostenendo la sua tesi fino alla fine.

Ma non si fa! Questo te lo fai a casa tua o al bar, i social sono importantissimi come lo sono la tv e i giornali. Non si insulta!

ha replicato Barbara d’Urso, che quotidianamente è vittima di insulti social. Poco fa, nemmeno a farlo apposta, ha ritirato la querela su Dandolo.

Daniela Martani sbotta a Pomeriggio Cinque: “Lanciano messaggi sbagliati!”

Daniela Martani ha affermato di essere nel pieno della ragione in quanto secondo lei Chiara Ferragni e Fedez lancerebbero messaggi sbagliati. L’animalista fa spesso discutere a causa delle sue dichiarazioni. Giorni fa, infatti ha fatto arrabbiare la Panicucci ripetendo le stesse affermazioni fatte in studio oggi. Daniela Martani a Pomeriggio 5 ha ribadito ancora una volta che per lei definire idiota qualcuno non è un insulto, ma una critica.