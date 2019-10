Taylor Mega sbotta dopo la lite con Alan: “Fate pace col cervello!”

Alan Fiordelmondo: Taylor Mega perde la pazienza dopo la lite a Live

Taylor Mega è una delle protagoniste indiscusse del mondo del gossip. La bionda influencer è stata accusata dal paparazzo Alan Fiordelmondo di aver iniziato una finta relazione lesbo con Giorgia Caldarulo soltanto per far parlare di sé. Dopo aver discusso con il paparazzo a Live Non è la d’Urso, Taylor è tornata a parlare dell’argomento, perdendo la pazienza sui social.

Se non rispondo alle provocazioni mi dite che ho paura, se lo faccio mi dite che faccio del cyber bullismo, ma fate pace col cervello!

ha sbottato Taylor Mega su Instagram. Molti, nelle scorse ore, non hanno apprezzato le sue dichiarazioni su Alan Fiordelmondo, accusandola di fare del cyber bullismo. Per questo motivo, tra l’altro, il paparazzo avrebbe deciso di querelarla.

Taylor Mega: perché Alan Fiordelmondo ha scelto di querelarla

Taylor Mega, come annunciato su Instagram, è stata querelata da Alan Fiordelmondo. Il paparazzo non ha apprezzato quanto affermato dalla bionda influencer sui social, in quanto avrebbe messo in dubbio la sua sessualità affermando che lei, a differenza di Alan, ha avuto il coraggio di fare coming out. Alan Fiordelmondo ha così deciso di querelare Taylor. Taylor Mega è stata querelata dal paparazzo poiché le dichiarazioni fatte potrebbero avere delle forti conseguenze sui figli di Alan, in quanto potrebbero essere presi di mira dai loro compagni di classe. Giorgia Venturini, invece, non ha ancora replicato alle prove pubblicate su Instagram che andrebbero a favore della tesi sostenuta dalla fidanzata di Giorgia Caldarulo.

Giorgia Caldarulo da sola a Milano: la vacanza in Friuli di Taylor Mega

Giorgia Caldarulo, in queste ore, si trova a Milano per proseguire i suoi studi. La bionda influencer ha lasciato da sola la sua fidanzata per recarsi in Friuli, luogo dove vivono i suoi parenti, per staccare un po’ la spina da tutto ciò che le sta accadendo nel corso di queste settimane.

Era da tempo che non venivo in Friuli dai miei parenti, da quasi tre mesi!

ha comunicato l’opinionista di Barbara d’Urso. Taylor Mega e Giorgia Caldarulo passeranno sicuramente del tempo insieme al ritorno dell’influencer.