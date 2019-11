Amici di Maria, Kledi Kadiu sul terremoto in Albania: “Paura enorme”

Kledi Kadiu dopo il terremoto in Albania: le parole dell’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi

La scossa di terremoto in Albania, avvenuta alle 2.54 della notte tra il 25 e il 26 novembre 2019, ha coinvolto emotivamente soprattutto numerosi albanesi in Italia. Il danzatore e coreografo, nonchè ex ballerino professionista ed ex docente di Amici di Maria De Filippi, Kledi Kadiu, ha annunciato all’Adnkronos il suo impegno per le popolazioni colpite dal terremoto in Albania e ha dichiarato che Durazzo dista solo 30 km dalla città di Tirana dove abitano i suoi genitori:

“Loro stanno bene, ma la paura è stata enorme. I miei genitori mi hanno confermato che Durazzo è stata duramente colpita, distrutta quasi la metà e la situazione è spaventosa”.

Per Kledi Kadiu quello che è accaduto sembra quasi un fenomeno contro natura, uno di quelli non previsti e per questo non governabili. Intanto si continua a scavare sotto le macerie.

Amici di Maria De Filippi, Kledi Kadiu dopo il terremoto in Albania: “Danzerò per i terremotati”

Sconvolto e molto provato, Kledi Kadiu dopo il terremoto che ha colpito l’Albania ha raccontato che doveva partire per Tirana per tenere uno stage di danza. Ha dovuto annullare tutto all’ultimo momento, ma si tratta soltanto di un rinvio dell’appuntamento:

“Quando sarà, spero presto, il ricavato delle mie lezioni sarà interamente devoluto al mio Paese”.

Il ballerino di Amici, che per anni ha fatto ballare Maria De Filippi a C’è Posta Per Te e a Buona Domenica, ha annunciato così il suo impegno a favore delle persone che sono state colpite dal sisma in Albania. È lì con la mente e il cuore Kledi Kadiu, accanto ai suoi concittadini e chi ancora si trova sotto le macerie. Durante l’intervista, inoltre, l’uomo sposato dal 2018 con Charlotte Lazzati e con cui ha avuto la piccola Lea nel 2016, ha spiegato di aver sentito anche lui la terra tremare pur abitando a Rimini. Il terremoto in Albania è stato avvertito anche in Italia: tante le segnalazioni giunte dalla Puglia, Abruzzo, Basilicata e Campania.

Terremoto in Albania: in messaggio di Kledi Kadiu di Amici di Maria e di Ermal Meta

Dopo la scossa di terremoto in Albania, che ha provocato morti, feriti e distruzione, sui social sono arrivati messaggi di solidarietà. Oltre a Kledi Kadiu di Amici di Maria, che ha fatto una rivelazione sulla De Filippi, anche Ermal Meta, che emigrò dalla nazione albanese per raggiungere l’Italia quando aveva appena 13 anni, ha pubblicato l’immagine di un cuore spezzato. A mostrare vicinanza al cantante che ha vinto il Festival di Sanremo 2018 con brano ‘Non mi avete fatto Niente’, in coppia con Fabrizio Moro, è stato Fiorello che gli ha mandato un abbraccio virtuale.