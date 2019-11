Flavio Insinna choc su Prodigi: “Stiamo combattendo una guerra”

Prodigi, Serena Autieri e Flavio Insinna pronti. Lui: “Oggi stiamo facendo una guerra mondiale… a pezzi!”

Andrà in onda mercoledì 13 novembre in prima serata su Rai1 l’edizione 2019 di Prodigi, con Flavio Insinna e Serena Autieri alla conduzione. Prodigi-La musica è vita anche quest’anno sarà una serata interamente dedicata al talento e alla solidarietà. E in vista dello spettacolo, Flavio Insinna ha rotto il silenzio con alcune dichiarazioni pubblicate sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale TelePiù, affermando:

Sostenere i bambini è un dovere, soprattutto quando ci mettiamo a fare le guerre. Come dice Papa Francesco, oggi stiamo combattendo tutti una guerra mondiale “a pezzi”, cioè sparpagliata in tante parti del mondo…

“E’ un obbligo morale assistere i bambini, che siano italiani o stranieri, vicini o lontani” ha poi aggiunto.

Flavio Insinna pronto per Prodigi con Serena Autieri: “Chi non crede nei bambini…”

“I bambini ci guardano ed è come se ci chiedessero cosa vogliamo per loro” ha dichiarato inoltre Flavio Insinna (prossimo al ritorno in Don Matteo) che sulla conduzione di Prodigi-La musica è vita, con Serena Autieri, ha dichiarato anche:

Se uno non crede nei bambini, non crede nella vita. Io credo nella vita e credo nei bambini e sono orgoglioso di essere a fianco della Rai in occasioni come questa, che si tratti di ricerca sul cancro, Telethon o l’Unicef, come nel caso di Prodigi.

Prodigi-La musica è vita: le anticipazioni e gli ospiti di Flavio Insinna e Serena Autieri

Protagonisti di Prodigi con Flavio Insinna e Serena Autieri mercoledì sera su Rai1 saranno nove giovanissimi talenti di età compresa tra gli 8 e i 15 anni, giudicati da Arisa, da Rossella Brescia, dal coreografo Luciano Cannito e dal maestro Beppe Vessicchio. Presente anche Nino Frassica, che sarà una sorta di ‘segretario’ speciale della giuria. Parteciperanno inoltre Alessandra Mastronardi, Geppi Cucciari e il commissario tecnico della Nazionale di calcio Roberto Mancini.